JawaPos.com - Di hadapan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajarannya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para jenderal TNI-Polri. Prabowo menyebut, negara bisa hancur jika jenderal polisi dan tentara brengsek. Maka para pejabat di institusi militer dan kepolisian harus bekerja dengan baik.

Hal itu ditekankan oleh Prabowo saat memimpin pemusnahan ratusan ton barang bukti narkoba yang diperoleh Polri melalui pengungkapan setahun belakangan pada Kamis (26/11). Mulanya, dia menyinggung pentingnya peran polisi, tentara, birokrat, dan intelijen dalam sebuah negara.

Menurut Prabowo, jika unsur-unsur birokrat, ASN, tentara, polisi, dan intelijen suatu negara unggul, maka perekonomian negara akan tumbuh dengan baik. Rakyat menjadi sejahtera, dan penguasaan ilmu pengetahuan akan tercapai sesuai dengan harapan.

Sebaliknya, negara bisa hancur jika pimpinan militer, kepolisian, maupun birokrasi pemerintahannya buruk. Misalnya, mereka korup, kerap melakukan pelanggaran hukum, bahkan berani melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan seperti menjadi beking.

”Kalau tentaranya brengsek, kalau jenderal-jenderalnya korup, kalau intelnya brengsek, kalau polisinya brengsek, kalau ASN-nya brengsek, kalau birokrat-birokratnya brengsek, korupsi merajalela, negara itu hancur. Ini (catatan) sejarah saudara-saudara,” tegasnya.

Sore tadi, Presiden Prabowo memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan oleh Polri bersama instansi terkait lainnya. Didampingi oleh Kapolri Suyudi, pemusnahan berlangsung di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Total sebanyak 601,7 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan.

Sebelum pemusnahan dilakukan, Presiden Prabowo tampak lebih dulu memeriksa barang bukti yang sudah disita oleh Polri. Prabowo juga mendapatkan penjelasan dari Kapolri Suyudi dan jajarannya terkait dengan barang bukti tersebut. Termasuk penjelasan yang disampaikan melalui pengujian barang bukti.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam laporannya menyampaikan bahwa selama November 2025 hingga 25 November 2026, Bareskrim Polri dan polda jajaran mengungkap 56.203 kasus narkoba dengan jumlah total 73.913 tersangka. Terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) 68.792 pria dan 4.874 wanita.

Selain itu, tersangka Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 204 pria, 43 wanita, serta 345 anak yang berhadapan dengan hukum. Jika dikonversi ke dalam rupiah, kata Suyudi, narkoba sebanyak itu setara Rp 61,6 triliun atau persisnya Rp 61.689.000.000.000. Adapun rincian barang bukti narkoba tersebut terdiri atas:

Sabu: 11.250.595 gram

Ekstasi: 3.066.304 butir

Ganja: 557.424.488 gram

Kokain: 66.544 gram

Temogor: 82.173 gram

Heroin: 22.763 gram

Ketamin: 3.454.982 gram

Obat keras: 83.130.719 butir

Hasish: 432 gram

Happy Five: 181.872 butir

Etomidate: 286.835 gram

Happy Water: 6.646,26 gram

MDMA: 22.528 gram

N2O: 3.206.630 gram ”Narkoba bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan instrumen proxy war yang melemahkan bangsa tanpa senjata dan merusak generasi muda secara masif,” ucap Suyudi.

Tidak hanya itu, Suyudi menyatakan bahwa narkoba merupakan mother of crime atau induk kejahatan. Ketergantungan terhadap narkoba dapat mendorong pengguna melakukan pencurian, perampasan, hingga kekerasan dan tawuran. Karena itu, pihaknya berkomitmen menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kejahatan peredaran gelap narkoba.

”Sejalan dengan Asta Cita ketujuh, Polri mengusung tagline Pulihkan Pengguna, Lumpuhkan Bandar, Wujudkan Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba),” tegasnya.