JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan kualitas aparatur negara dalam menjaga keberlangsungan serta kemajuan sebuah bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo kepada seluruh elemen aparat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), tentara, kepolisian hingga jajaran intelijen.

Menurut Prabowo, salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara adalah kualitas birokrasi dan aparat penegak hukum.

Birokrasi yang profesional dan berintegritas dinilai dapat mewujudkan pemerintahan bersih, sedangkan aparat keamanan yang berkualitas mampu menciptakan stabilitas nasional.

"Saudara-saudara, tidak disebut apakah peradaban itu selalu harus kaya? Tapi logikanya kalau ASN unggul, birokrasi unggul, berarti pemerintahan bersih. Tentara unggul, kepolisian dan intelijen unggul, logikanya adalah negara aman, negara aman, ekonomi pasti baik," kata Prabowo saat menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11).

Selain kekuatan institusi pemerintahan dan keamanan, Prabowo menilai pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan juga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan sebuah negara.

Karena itu, kualitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru dan profesor, perlu mendapat perhatian.

"Sekolah-sekolah bagus, gaji guru bagus, gaji profesor bagus. Ilmu pengetahuan kita kuasai. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan, negara itu berhasil," ujarnya.

Sebaliknya, Prabowo mengingatkan bahwa negara berpotensi mengalami kehancuran apabila aparat yang diberi tanggung jawab menjaga kepentingan publik justru menyalahgunakan kekuasaan.

Dia menyoroti bahaya korupsi yang merusak berbagai institusi strategis, baik militer, kepolisian, intelijen maupun birokrasi.

"Tapi kalau tentaranya brengsek, kalau jenderal- jenderalnya korup, kalau intelnya brengsek, kalau polisinya brengsek, kalau ASN-nya brengsek, kalau birokrat-birokratnya brengsek, korupsi merajalela, negara itu hancur. Ini sejarah, Saudara-saudara," tegasnya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar lembaga negara tidak justru menjadi pelindung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan untuk membekingi aktivitas ilegal dapat membawa dampak serius terhadap masa depan bangsa.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti praktik perlindungan terhadap penyelundup dan pihak yang mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Dia menegaskan, lembaga negara seharusnya berdiri di pihak rakyat, bukan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan.