JawaPos.com - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya meminta seluruh jajarannya menjadikan tagline Polisi Bersama Masyarakat sebagai budaya dalam memberikan pelayanan sehari-hari.

Brigjen Made Agus menegaskan bahwa seluruh personel di bawah Direktorat Regident (Ditregident) Korlantas Polri harus selalu hadir untuk memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, adil, dekat, adaptif, serta bebas dari pungutan liar (pungli) dan praktik penyimpangan.

Hal itu ditegaskan oleh Made Agus saat memberikan arahan kepada seluruh personel Ditregident Korlantas Polri dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Bidang Regident Korlantas Polri Tahun 2026. Dia tegas menyebut, tagline yang dibawa oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto itu bukan sekadar slogan.

”Harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, integritas personel, dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan Renstra Korlantas Polri 2025–2029 dalam menghadirkan layanan lalu lintas yang prima serta mendukung program prioritas kapolri di bidang pelayanan publik,” terang dia pada Kamis (26/11).

Berdasar hasil survei Litbang Kompas Triwulan II Tahun 2026, pelayanan STNK menjadi layanan Polri yang paling banyak diakses oleh responden dengan angka mencapai 53,1 persen. Kemudian layanan SIM 37 persen, dan balik nama BPKB 14,7 persen.

Dalam survei yang sama, penilaian terhadap profesionalitas pelayanan Polri juga meningkat dari angka 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada 2026. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Karena itu, Made Agus menyampaikan beberapa penekanan. Pertama, seluruh jajarannya diminta memperkuat integritas dan bersih ke dalam. Artinya tidak boleh ada praktik jual-beli material Regident, penyalahgunaan identitas kendaraan bermotor, penyalahgunaan akses atau persetujuan KTP, pelayanan tidak prosedural, percaloan, maupun pungli.

”Penegakan disiplin dan pengawasan harus dilakukan secara konsisten,” tegas jenderal bintang satu tersebut.

Kedua, memperkuat transparansi pelayanan. Seluruh biaya, persyaratan, dan waktu pelayanan harus disampaikan secara terbuka. Optimalisasi pembayaran nontunai melalui transfer bank, virtual account, dan aplikasi Digital Korlantas Polri harus terus ditingkatkan. Tujuannya mencegah transaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Ketiga, mempercepat transformasi digital Regident. Pengembangan ekosistem digital berbasis microservice diarahkan pada integrasi SINAR, SIGNAL, SIM Digital, STNK Digital, Cek Fisik Digital, Arsip Digital, teknologi RFID, serta ERI Nasional sebagai Big Data Regident yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum lalu lintas.

Keempat, Made Agus meminta anak buahnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh jajarannya didorong menghadirkan program SIM Masuk Desa, Pesantren, Sekolah, Komunitas, dan Kampus. Kemudian memperkuat standar pelayanan psikologi dan kesehatan SIM melalui Surat Laik Operasional (SLO), memperluas SIM Online mancanegara, serta memperkuat pengakuan SIM Internasional Indonesia melalui koordinasi ratifikasi Konvensi Wina 1968.

Tidak hanya itu,pelayanan satu atap ETLE di Samsat, termasuk layanan buka blokir ETLE, serta pelayanan SIM inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Korlantas Polri memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang mudah, setara, dan berkeadilan.

Penekanan kelima adalah memperkuat sinergitas, kolaborasi, dan manajemen media. Seluruh jajaran harus membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan serta mengkomunikasikan inovasi dan kemudahan pelayanan secara informatif, transparan, dan responsif kepada masyarakat.

Made Agus menegaskan, seluruh program tersebut harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjadi target administratif atau laporan kegiatan. Keberhasilan pelayanan harus tercermin dari berkurangnya keluhan, hilangnya praktik penyimpangan, meningkatnya kepuasan, serta semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan Regident.