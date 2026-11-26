JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terus mendorong penguatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi Analisis Data Elektronik WNA (ANDELA) yang digagas Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Andri Yanto.

Inovasi ANDELA dirancang untuk mengintegrasikan data keimigrasian dengan informasi faktual mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia.

"Suatu konsep sistem informasi pengawasan orang asing yang dirancang untuk mengintegrasikan data keimigrasian dengan informasi faktual mengenai status keberadaan dan aktivitas WNA (warga negara asing) melalui kolaborasi langsung antara petugas imigrasi dan penjamin," kata Andri dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Menurut Andri, salah satu aspek penting dalam inovasi tersebut adalah perubahan peran penjamin WNA. Penjamin tidak lagi hanya berkutat pada pemenuhan persyaratan administratif untuk mendapatkan izin tinggal, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra strategis dalam proses pengawasan.

"Melalui sistem tersebut, penjamin dapat melakukan pembaruan informasi secara elektronik mengenai status orang asing yang telah disponsorinya," ujarnya.

Dengan sistem tersebut, penjamin dapat menyampaikan perkembangan aktivitas WNA yang berada dalam tanggung jawabnya. Informasi yang dilaporkan mencakup status pekerjaan, kegiatan usaha, kesesuaian aktivitas dengan izin tinggal, hingga kondisi ketika WNA sudah tidak memiliki hubungan kegiatan dengan pihak penjamin.

"Apabila terjadi perubahan status, penjamin dapat segera melakukan penginputan informasi melalui sistem ANDELA sehingga petugas imigrasi memperoleh pemberitahuan dan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut," tutur Andri.

Mekanisme ini memungkinkan petugas imigrasi mendapatkan informasi lebih awal apabila terdapat perubahan aktivitas maupun status keberadaan WNA. Dengan demikian, pengawasan tidak harus selalu diawali dengan temuan saat petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Menurutnya, petugas juga dapat memanfaatkan laporan yang masuk untuk melakukan analisis awal dan menentukan langkah pengawasan berikutnya. Seluruh tindak lanjut tetap dilakukan berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

"Keunggulan utama inovasi ini terletak pada pergeseran paradigma pengawasan keimigrasian, dari pola yang cenderung reaktif menjadi pola yang lebih preventif, partisipatif, dan berbasis data," ucapnya.

Andri menjelaskan, pendekatan preventif tersebut memungkinkan potensi ketidaksesuaian aktivitas WNA dengan izin tinggalnya teridentifikasi lebih dini. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penanganan pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya mendeteksi perubahan kondisi sebelum berkembang menjadi persoalan keimigrasian.

"Melalui integrasi data elektronik, petugas imigrasi juga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil orang asing, jenis izin tinggal, masa berlaku, identitas penjamin, status hubungan dengan penjamin serta informasi aktivitas yang dilaporkan," ujar Andri.

Seluruh informasi yang terkumpul nantinya dapat diolah menjadi bahan analisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Data tersebut juga dapat membantu petugas menentukan prioritas pengawasan berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia.

Meski demikian, Andri menegaskan bahwa laporan dari penjamin tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Setiap informasi yang diterima melalui ANDELA tetap harus diperiksa dan diverifikasi oleh petugas imigrasi.

"Namun, inovasi ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan setiap laporan penjamin sebagai bukti otomatis terjadinya pelanggaran. Setiap informasi yang masuk tetap harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh petugas imigrasi," urainya.

Ia juga mengingatkan, penerapan sistem digital tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan kepastian hukum. Aspek-aspek tersebut dinilai penting agar pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keimigrasian berjalan secara bertanggung jawab.

"Di sinilah pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para penjamin WNA. Penjamin memiliki kedekatan informasi dengan orang asing yang disponsorinya," jelas Andri.

Dalam skema tersebut, penjamin berperan memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas WNA, sedangkan petugas imigrasi bertugas melakukan pemeriksaan, analisis, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Kolaborasi keduanya diharapkan membuat proses pengawasan lebih efektif sekaligus didukung informasi yang akurat.

Andri berharap, ANDELA dapat menjadi salah satu instrumen pendukung transformasi digital Ditjen Imigrasi dalam menghadapi dinamika mobilitas internasional yang semakin kompleks.

Selain mempercepat penyampaian informasi, sistem ini juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas penjamin dan mempermudah petugas mengidentifikasi WNA yang diduga tidak lagi menjalankan aktivitas sesuai izin tinggalnya.