JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mengungkap bahwa wilayah ASEAN memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu perlu kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Hal itu disampaikan Kristomei dalam pembukaan the 14th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) di Tangerang, Banten. Forum ini merupakan pertemuan tingkat menteri yang dirangkaikan dengan 15th Conference of the Parties to AADMER (COP to AADMER).

Berdasarkan laporan AHA Centre, pada pekan kedua November saja tercatat 28 kejadian bencana di kawasan, meliputi banjir berkepanjangan di Thailand, cuaca ekstrem di Vietnam Tengah, banjir di Kamboja, serta bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia—termasuk banjir dan tanah longsor di Padang, Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.

"Situasi ini mengingatkan kita bahwa penanggulangan bencana harus melampaui sekadar tanggap darurat. Kita harus memperkuat kesiapsiagaan, mengantisipasi risiko, dan memastikan masyarakat serta institusi kita siap bertindak sebelum bencana terjadi," ujar Kristomei selaku chair AMMDM ke-14.

Negara ASEAN sejauh ini memiliki solidaritas tinggi dalam aspek kebencananaan. Indonesia pun banyak dibantu saat menghadapi banjir dan tanah longsor di Sumatera beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat dari setiap kebijakan dan aktor utama di garis terdepan, bukan sekadar penerima bantuan. Oleh karena itu, kepemimpinan lokal, akses informasi peringatan dini, serta kesiapsiagaan yang inklusif bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan.

Sebagai tonggak sejarah baru, pertemuan ini turut menandai peluncuran resmi ASEAN Sustainable Resilience Strategies yang sebelumnya telah diadopsi melalui mekanisme ad-referendum pada 6 November 2026. Strategi yang bertumpu pada delapan pilar utama ini akan menjadi panduan praktis bagi negara anggota dalam menerjemahkan AADMER Work Programme 2026–2030 menjadi aksi nyata, sekaligus menginisiasi jaringan pengetahuan ASEAN Sustainable Resilience Initiative (ASEAN-SRI).

"Ambisi kita harus jelas, ASEAN harus beranjak dari sekadar mekanisme kerja sama regional yang kuat menjadi pemimpin global dalam penanggulangan bencana pasca-2030," imbuhnya

Selain peluncuran strategi ketangguhan berkelanjutan, forum ke-14 AMMDM di Jakarta juga membahas sejumlah agenda strategis kawasan, mulai dari laporan bantuan kemanusiaan ASEAN di Myanmar, tindak lanjut keanggotaan Timor-Leste di ASEAN, kerja sama dengan mitra wicara (Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea), hingga serah terima keketuaan AMMDM dari Indonesia kepada Republik Demokratik Rakyat Laos.

Penyelenggaraan AMMDM ini ditandai dengan pemukulan kentongan, sedangkan di momen akhir pembukaan, Kristomei Sianturi sebagai chair pertemuan ini menyerahkan dokumen ASEAN Sustainable Resilience Strategies kepada para menteri negara anggota ASEAN.