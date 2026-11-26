JawaPos.com - Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan bahwa sejak 9 Oktober-23 November 2026, Polri telah menindak 11.623 kampung narkoba di seluruh Indonesia.

Angka itu diperoleh melalui operasi bersama yang dilakukan oleh Polri dan seluruh jajarannya.

Belasan ribu kampung narkoba itu digerebek oleh Bareskrim Polri bersama polda di seluruh Indonesia.

”Pada 9 Oktober sampai dengan 23 November 2026, Polri menindak 11.623 lokasi kampung narkoba dan mengamankan 9.075 orang, termasuk 812 bandar, serta menyita 29 senjata api dan 440 senjata tajam,” kata Suyudi pada Kamis (26/11).

Penindakan terhadap peredaran gelap narkoba juga dilakukan oleh Polri terhadap clandestine lab terbesar di Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Pidie, Aceh.

Barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut sebanyak 1,2 ton sabu-sabu. Polisi juga menangkap 10 tersangka.

Di wilayah perairan Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya mengamankan tiga kapal dengan total barang bukti 3,26 ton ketamin HCL dan menangkap 10 tersangka.

”Operasi narkoba juga menyasar lapas bersama BNN dan Ditjen Pas. Polri merazia lapas dan menyita sabu 7,3 kilogram, ganja 9 kilogram, tembakau sintetis 163,97 gram, obat keras 11.474 butir, etomidate pada 117 catridge, dan alat komunikasi,” bebernya.

Demi memutus kendali jaringan peredaran gelap dari balik jeruji besi, sebanyak 3.526 warga binaan sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).