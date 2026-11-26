JawaPos.com - Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa ia tidak akan ragu-ragu menindak setiap personel Polri yang terlibat peredaran gelap narkoba.

”Kami juga tidak akan segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat, walaupun seribu polisi sekalipun, demi menjaga marwah dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Suyudi pada Kamis (26/11).

Suyudi memastikan, dia tidak akan ragu-ragu dan pandang bulu dalam menindak pelaku narkoba. Termasuk bila anak buahnya yang terlibat dalam jual-beli barang haram tersebut.

Karena itu, orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tokoh agama dan masyarakat untuk membangun benteng perlindungan dari bahaya narkoba.

Penegasan dan ajakan itu disampaikan oleh Suyudi di sela-sela pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan oleh Polri bersama instansi terkait lainnya selama satu tahun ke belakang.

Didampingi oleh Kapolri Suyudi, Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Total sebanyak 601,7 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan.

Dalam laporannya, Suyudi menyampaikan bahwa selama November 2025 hingga 25 November 2026, Bareskrim Polri dan polda jajaran mengungkap 56.203 kasus narkoba dengan jumlah total 73.913 tersangka.

Terdiri atas tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 68.792 pria dan 4.874 wanita. Selain itu, tersangka Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 204 pria, 43 wanita. Selebihnya 345 anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika dikonversi ke dalam rupiah, kata Suyudi, narkoba sebanyak puluhan ton tersebut setara dengan uang Rp 61,6 triliun atau persisnya Rp 61.689.000.000.000.

”Narkoba bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan instrumen proxy war yang melemahkan bangsa tanpa senjata dan merusak generasi muda secara masif,” ucap Suyudi.

Tidak hanya itu, Suyudi menyatakan bahwa narkoba merupakan mother of crime atau induk kejahatan.

Ketergantungan terhadap narkoba dapat mendorong pengguna melakukan pencurian, perampasan, hingga kekerasan dan tawuran.

Karena itu, pihaknya berkomitmen menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kejahatan peredaran gelap narkoba.

”Sejalan dengan Asta Cita ketujuh, Polri mengusung tagline Pulihkan Pengguna, Lumpuhkan Bandar, Wujudkan Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba),” tegasnya.

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Dari pengungkapan kasus tersebut, Polri tercatat telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 285.129.627.908.293 atau Rp 285,1 triliun.