JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan oleh Polri bersama instansi terkait lainnya.

Total sebanyak 601,7 ton barang bukti narkoba senilai Rp 61,6 triliun dimusnahkan hari ini, Kamis (26/11).

Didampingi oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, pemusnahan berlangsung di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Sebelum pemusnahan dilakukan, Presiden tampak lebih dulu memeriksa barang bukti yang sudah disita oleh Polri.

Prabowo juga mendapatkan penjelasan dari Suyudi dan jajarannya terkait dengan barang bukti tersebut.

Termasuk penjelasan yang disampaikan melalui pengujian barang bukti narkoba jenis etomidate. Setelah itu, presiden memulai pemusnahan narkoba itu menggunakan incenerator.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam laporannya menyampaikan bahwa selama November 2025 hingga 25 November 2026, Bareskrim Polri dan polda jajaran mengungkap 56.203 kasus narkoba dengan jumlah total 73.913 tersangka.

Mereka terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) 68.792 pria dan 4.874 wanita. Lalu Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 204 pria, 43 wanita, serta 345 anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika dikonversi ke dalam rupiah, kata Suyudi, narkoba sebanyak itu setara Rp 61,6 triliun atau persisnya Rp 61.689.000.000.000. Rincian barang bukti narkoba tersebut terdiri atas:

Sabu-sabu: 11.250.595 gram

Ekstasi: 3.066.304 butir

Ganja: 557.424.488 gram

Kokain: 66.544 gram

Temogor: 82.173 gram

Heroin: 22.763 gram

Ketamin: 3.454.982 gram

Obat keras: 83.130.719 butir

Hashish: 432 gram

Happy Five: 181.872 butir

Etomidate: 286.835 gram

Happy Water: 6.646,26 gram

MDMA: 22.528 gram

N2O: 3.206.630 gram

”Narkoba bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan instrumen proxy war yang melemahkan bangsa tanpa senjata dan merusak generasi muda secara masif,” ucap Suyudi.

Tidak hanya itu, Suyudi menyatakan bahwa narkoba merupakan mother of crime atau induk kejahatan.

Ketergantungan terhadap narkoba dapat mendorong pengguna melakukan pencurian, perampasan, hingga kekerasan dan tawuran.

Karena itu, pihaknya berkomitmen menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kejahatan peredaran gelap narkoba.

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”Sejalan dengan Asta Cita ketujuh, Polri mengusung tagline Pulihkan Pengguna, Lumpuhkan Bandar, Wujudkan Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba),” tegasnya.

Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, Polri tercatat telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 285.129.627.908.293 atau Rp 285,1 triliun.

Sementara data aset recovery atau pemulihan aset yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan BNN lewat penindakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama periode tersebut mencapai Rp 781.027.284.464 atau Rp 781 miliar .