JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selesai menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11). Tes pemeriksaan kesehatan ini lebih cepat dari rencana awal yang diperkirakan akan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB.

Amran yang diusulkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka itu keluar ruang medical center RSPAD sekitar pukul 12.07 WIB.

Amran memastikan tidak ada kendala yang dihadapi selama proses tes pemeriksaan kesehatan berlangsung. Ia memastikan, tes kesehatan tersebut berjalan lancar.

"Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan lancar berkat doa-doa seluruh teman-teman. Jadi sekarang direncanakan awal adalah sampai jam 2, jam 3, tetapi pas jam 12 sudah selesai, karena semua berjalan lancar," kata Amran usai menjalani tes pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Amran mengaku beberapa tes pemeriksaan medis dilakukan oleh pihak dokter RSPAD, di antaranya berupa pemeriksaan darah, kemampuan berjalan, hingga pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan.

"Oh, banyak, general check up. Mulai darah, kemudian treadmill, semua, THT," ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran memastikan tidak mengalami keluhan apapun selama menjalani proses pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSPAD.