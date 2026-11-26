JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan produk Ladaku Merica Bubuk yang sebelumnya ditolak otoritas Taiwan aman dikonsumsi dan tidak mengandung residu pestisida seperti hasil temuan Taiwan Food and Drug Administration (Taiwan FDA).

Hasil pengujian laboratorium terakreditasi terhadap produk dengan batch yang sama seperti temuan Taiwan FDA menunjukkan residu pestisida tiametoksam dan fipronil tidak terdeteksi.

"Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium terakreditasi terhadap produk Ladaku Merica Bubuk pada batch yang sama dengan batch temuan Taiwan FDA, residu pestisida tiametoksam dan fipronil tidak terdeteksi," demikian penjelasan BPOM, Kamis (26/11).

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Kepastian tersebut disampaikan BPOM setelah menindaklanjuti informasi penolakan sejumlah produk pangan asal Indonesia di Taiwan.

Selain Ladaku Merica Bubuk, produk biji kopi mentah (hijau) jenis Robusta juga dilaporkan mengalami penolakan akibat kandungan residu pestisida yang melebihi batas ketentuan Taiwan. Namun, hasilnya juga tak sama.

BPOM menjelaskan, pengujian terhadap Ladaku dilakukan untuk memastikan kondisi produk yang sebelumnya menjadi temuan otoritas Taiwan. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium terakreditasi dengan menggunakan sampel dari batch yang sama.

Dengan hasil tersebut, BPOM memastikan produk Ladaku Merica Bubuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan aman dikonsumsi.

Sebelumnya, otoritas Pengawas Obat dan Makanan Taiwan atau Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menemukan residu pestisida sipermetrin (cypermethrin) melebihi batas ketentuan pada produk lada bubuk merek Ladaku asal Indonesia.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan pestisida mencapai 0,12 parts per million (ppm), sedangkan batas maksimum yang diizinkan hanya 0,05 ppm.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan pemeriksaan produk impor TFDA yang dirilis pada 8 April 2025. Produk tersebut diproduksi PT Motasa Indonesia dan diimpor oleh perusahaan Cangjin Perdagangan Co., Ltd.

Berdasarkan data TFDA, produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berjumlah 10 karton dengan berat total 24 kilogram. Permohonan inspeksi terhadap produk itu tercatat pada 26 Februari 2025.

Dalam laporan tersebut, TFDA menjelaskan bahwa pengujian residu pestisida dilakukan berdasarkan metode analisis residu berganda (V). Metode tersebut mengacu pada pengumuman Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Nomor 1111901537 tertanggal 17 Agustus 2011.





TFDA menyatakan, kandungan sipermetrin yang ditemukan pada produk Ladaku melampaui batas maksimum residu pestisida yang diperbolehkan. Dengan demikian, produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan.