JawaPos.com - Tim Kelompok Kerja (Pokja) I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemukan perbedaan penulisan nama calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dalam dokumen yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto dengan ijazah SMA miliknya.

Temuan tersebut terungkap saat Tim Verifikasi MPR melakukan pengecekan dokumen pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Rabu (25/11). Sekretaris Tim Verifikasi MPR Ahmad Basarah mengonfirmasi langsung persoalan tersebut kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bone, Harbin Nur.

Basarah mempertanyakan dalam dokumen resmi yang diserahkan Prabowo kepada MPR, tertulis Andi Amran Sulaiman. Namun, berdasarkan data ijazah SMA yang diperiksa tim verifikasi, nama yang tercantum hanya Amran.

"Pertanyaan kami, kami menerima dokumen resmi dari Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kedua pasangan calon wakil presiden dimaksud atas nama Amran tertulis Andi Amran Sulaiman," kata Basarah di Kemendikdasmen, Jakarta.

Basarah menyatakan pihaknya tidak dapat memperlihatkan ijazah tersebut kepada publik karena termasuk dokumen pribadi. Meski demikian, tim verifikasi telah memegang data yang menunjukkan adanya perbedaan penulisan nama.

"Sementara di ijazah, kami tidak boleh tunjukkan karena ini termasuk dokumen data pribadi yang harus kami rahasiakan, tapi datanya kami pegang-atas nama 'Amran'. Tidak ada kata 'Andi' dan 'Sulaiman'," ungkap Basarah. Untuk memastikan persoalan tersebut, Basarah meminta Harbin menjelaskan nama yang sebenarnya tercantum dalam ijazah milik Amran.

Dia ingin memastikan apakah nama Andi Amran Sulaiman memang tercatat dalam dokumen pendidikan tersebut atau hanya menggunakan nama Amran."Sebenarnya menurut Bapak Kepala Sekolah, nama sebenarnya Pak Andi Amran Sulaiman ini siapa resminya?" tanya Basarah.

Harbin kemudian menegaskan bahwa ijazah SMA yang diterbitkan sekolah tersebut hanya mencantumkan nama Amran. Tidak terdapat tambahan nama Andi maupun Sulaiman sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada MPR. "Sesuai dengan di ijazah yaitu A-M-R-A-N, Amran saja," timpal Harbin menjawab pertanyaan Basarah dengan mengeja nama tersebut.

Menanggapi keterangan itu, Basarah tak memungkiri terdapat ketidaksesuaian antara dokumen resmi yang disampaikan Presiden Prabowo dengan dokumen pendidikan Amran. Persoalan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu materi yang didalami Tim Verifikasi MPR.

"Berarti ada ketidaksesuaian antara dokumen resmi dari Presiden dengan ijazah SMA dari saudara Amran ini ya. Ini akan menjadi obyek verifikasi kami nanti. Mudah-mudahan ada jawabannya," jelas Basarah.

Basarah menambahkan, tim verifikasi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen di sekolah. Pihaknya akan meminta penjelasan langsung kepada Amran untuk mengetahui alasan penggunaan nama Andi Amran Sulaiman dalam dokumen resmi, sementara ijazah SMA hanya mencantumkan nama Amran.

"Saya yakin dalam 1x24 jam kami sudah akan mendapatkan konfirmasi mengenai alasan perubahan nama Pak Amran menjadi Andi Amran Sulaiman," imbuhnya.

Ijazah SMA Sugiono Tak Ditemukan Permasalahan

Berbeda dengan proses pemeriksaan ijazah cawapres lainnya, Sugiono, tidak menemui persoalan berarti. Tim Verifikasi MPR menerima dokumen pendukung yang memastikan status pendidikan Sugiono sebagai lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang.

Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Magelang, Mayjen TNI Mohammad Imam Gogor Agnie Aditya, mengatakan bahwa Sugiono merupakan alumni angkatan kelima yang menyelesaikan pendidikan pada 1997.

Dia juga memperlihatkan sejumlah dokumen pendukung, mulai dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Daftar Nilai Ebtanas Murni (NEM), buku tahunan, hingga catatan penerimaan dan kelulusan siswa.

"Adalah benar Bapak Sugiono alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-5, lulus tahun 1997, dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang ditandatangani di Mertoyudan, 30 Mei 1997 oleh Kepala Sekolah, drs Soko Mulyorejo, Brigjen TNI, yang wafat 2005, kepala sekolah ketiga SMA Taruna Nusantara," ucap Gogor.

Gogor yang juga mengaku dua tingkat lebih senior dari Sugiono itu menambahkan, seluruh dokumen pendukung telah diserahkan kepada tim verifikasi untuk melengkapi proses pemeriksaan.

Basarah pun menilai, keterangan dari pihak SMA Taruna Nusantara beserta dokumen yang diterima sudah memadai untuk verifikasi ijazah Sugiono.