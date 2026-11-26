Tim SAR Gabungan Evakuasi 13 Korban Meninggal Dunia dari Lubang Tambang di Bogor
Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban dari lubang galian tambang di Bogor, Jabar, pada Rabu (25/11). (Basarnas)
JawaPos.com - Operasi SAR terhadap puluhan penambang di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), berlanjut hari ini (26/11).
Sebanyak 13 korban sudah dievakuasi dari lubang galian tambang yang terendam luapan air sungai.
Kepala Kantor SAR Desiana Kartika Bahari menyampaikan bahwa 13 korban tersebut berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan yang sudah bertugas sejak kemarin pagi (25/11).
Sehingga jumlah korban yang diduga masih terjebak di lubang tambang itu sebanyak 13 orang.
”Jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga Kamis, 26 November 2026 pukul 07.00 WIB adalah 13 orang dalam kondisi meninggal dunia, sehingga diduga korban yang masih dalam pencarian adalah 13 orang,” terang dia kepada awak media.
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Desiana mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya fokus melakukan evakuasi korban dari Lubang A dan Lubang B. Teknik yang digunakan adalah rope access atau akses tali. Selain itu, dilakukan penyiapan ambulans untuk evakuasi korban dari lokasi galian tambang ke rumah sakit.
”Koordinasi dengan tim DVI Polda Jawa Barat (sudah dilakukan), serta penyiapan tim dekontaminasi untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR,” imbuhnya.
Dalam operasi SAR tersebut, seluruh upaya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan tetap mengedepankan keselamatan personel yang terlibat dalam operasi SAR.
Beberapa unsur yang terlibat dalam operasi SAR itu adalah Kantor SAR Jakarta, Basarnas Special Group (BSG), Unit Siaga SAR Bogor, Ditpamobvit Polda Jawa Barat, DVI Polda Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
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Selain itu, BPBD Kabupaten Bogor, Damkar Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Brimob Cipanas, Brimob Delta Kedunghalang, Koramil Kecamatan Nanggung, Babinsa Kecamatan Nanggung.
Ada juga Bhabinkamtibmas Kecamatan Nanggung, PMI Kabupaten Bogor, PMI Kecamatan Nanggung, Polsek Cigudeg, Polsek Nanggung, Polsek Leuwiliang, Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (PB FAJI), Relawan Gerak Sadar, dan masyarakat setempat, juga terlibat.
”Pelaksanaan operasi SAR dihadapkan pada kondisi lubang galian yang sempit dengan kedalaman mencapai sekitar 100 meter dan kontur yang bervariasi, air yang memenuhi lubang galian dari bagian bawah, minimnya penerangan, serta kondisi medan yang licin,” terang Desiana.
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