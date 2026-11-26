JawaPos.com - Sebanyak 25 dokter spesialis dikerahkan dalam proses pemeriksaan kesehatan terhadap dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono yang berlangsung di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Tes kesehatan ini menjadi bagian dari syarat verifikasi faktual yang dilaksanakan MPR RI dalam proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) RI sisa masa jabatan periode 2024-2029.

"Kami mengerahkan 25 dokter spesialis dan subspesialis beserta tim," kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Mayjen TNI dr. Ichsan Firdaus dalam konferensi pers, Kamis (26/11).

Ia memastikan tidak ada perbedaan tes kesehatan dengan Pemilu 2024 lalu. Mengingat, RSPAD Gatot Soebroto merupakan rumah sakit yang ditunjuk KPU RI saat pelaksanaan tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Rangkaian tes kesehatan itu akan berlangsung kurang lebih delapan hingga 10 jam. Tes kesehatan itu

meliputi analisis kesehatan, kondisi jiwa, mental, pemeriksaan fisik, tes narkotika, hingga tes laboratorium.

"Dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan fisik, dan kemudian pemeriksaan tes kesehatan jiwa. Dan juga tes yang lain, termasuk dalam hal ini narkoba, begitu," ungkapnya.

Menurutnya, hasil tes pemeriksaan kesehatan itu akan diserahkan kepada tim verifikasi MPR RI. Hal itu akan menjadi syarat verifikasi faktual terkait proses pemilihan dan pelantik orang nomor dua di Indonesia.

"Nanti hasilnya akan didapatkan dan kami akan laporkan, antarkan ke MPR," jelasnya.

Sugiono-Amran Jalani Puasa Sebelum Tes Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Sugiono mengaku telah melakukan puasa sejak Rabu (25/11) malam sebagaimana arahan tim dokter, sebelum menjalani tes kesehatan pagi ini.

"Kemarin diberi instruksi dari tim dokter untuk berpuasa dari jam 21.00 sampai pagi," ungkap Sugiono.

Sementara, Amran juga mengaku melakukan hal yang sama. Menteri Pertanian (Mentan) itu mengaku telah berpuasa sejak Rabu malam.

"Persiapannya berdoa, puasa sesuai anjuran dokter dari jam 7 (malam kemarin)," ucap Amran.

Karena itu, ia berharap seluruh rangkaian tes dapat berjalan lancar, serta diberikan kesehatan.