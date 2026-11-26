JawaPos.com - Dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono akan menjalani tes pemeriksaan kesehatan sebagai calon wakil presiden (cawapres) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11). Tes kesehatan itu dilakukan sebagai syarat verifikasi faktual yang dilakukan MPR RI untuk melakukan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) RI sisa masa jabatan 2024-2029.

Kedua kandidat telah hadir secara langsung untuk menjalani tes kesehatan di medical center RSPAD Gatot Soebroto. Sugiono hadir lebih awal sekitar pukul 06.20 WIB, disusul Amran sekitar pukul 06.30 WIB.

Proses pemeriksaan kesehatan akan berlangsung kurang lebih delapan hingga 10 jam. Tes kesehatan itu akan meliputi analisis kesehatan, kondisi jiwa, mental, pemeriksaan fisik, tes narkotika, hingga tes laboratorium.

Sugiono mengaku telah melakukan puasa sejak Rabu (25/11) malam sebagaimana arahan tim dokter, sebelum menjalani tes kesehatan pagi ini.

"Kemarin diberi instruksi dari tim dokter untuk berpuasa dari jam 21.00 sampai pagi," ungkap Sugiono.

Sementara, Amran juga mengaku melakukan hal yang sama. Menteri Pertanian (Mentan) itu mengaku telah berpuasa sejak Rabu malam.

"Persiapannya berdoa, puasa sesuai anjuran dokter dari jam 7 (malam kemarin)," ucap Amran.

Karena itu, ia berharap seluruh rangkaian tes dapat berjalan lancar, serta diberikan kesehatan.