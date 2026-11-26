JawaPos.com - Dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono tengah menjalani tes pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11). Tes pemeriksaan itu dilakukan sebagai syarat verifikasi bagi Amran dan Sugiono untuk mengikuti proses pemilihan dan pelantikan cawapres.

Ketua Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Habiburokahman, menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto akan dijadikan sebagai salah satu bahan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dua kandidat cawapres.

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan kesehatan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Hari ini pemeriksaan kesehatan, sebagaimana kalau di pasal 227 UU Pemilu. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Nah ini rumah sakit ini waktu Pemilu kemarin ditunjuk oleh KPU. Dan kali ini juga ditunjuk oleh MPR," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Soebroto.

Dia menjelaskan, RSPAD Gatot Soebroto dipilih sebagai tempat pemeriksaan karena rumah sakit tersebut sebelumnya juga ditunjuk oleh KPU untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kandidat pada Pemilu 2024. Karena itu, MPR kembali menunjuk rumah sakit tersebut untuk kepentingan verifikasi persyaratan calon pengganti wakil presiden.

Habiburokhman menambahkan, hasil pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan keluar pada sore hari akan dibawa ke rapat pleno Tim Verifikasi MPR. Hasil tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan untuk memastikan apakah persyaratan kedua kandidat telah terpenuhi.

"Hasil pemeriksaan kesehatan hari ini, nanti sore, akan kami jadikan sebagai bahan pleno, untuk mengecek pemenuhan persyaratan," ujarnya.

Dia menegaskan, pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU Pemilu.