JawaPos.com - Dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11). Tes kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian verifikasi calon wakil presiden yang dilaksanakan MPR RI.

Pantauan JawaPos.com, Amran dan Sugiono terlihat mengenakan pakaian medis saat hendak menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses tes kesehatan itu juga turut dihadiri oleh tim verifikasi MPR RI.

"Hari ini kami tim verifikasi MPR didampingi pimpinan MPR, Pak Hidayat Nur Wahid ya, terus semuanya menghadiri untuk mengecek langsung proses pemeriksaan kesehatan ini," kata Ketua Tim Verifikasi MPR RI Habiburokhman di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Habiburokhman menjelaskan, dipilihnya RSPAD Gatot Soebroto sebagai pelaksanaan tes kesehatan dua kandidat cawapres, karena rumah sakit tersebut yang menjadi bagian dari KPU untuk melaksanakan tes kesehatan pada Pemilu 2024.

Ia juga menegaskan, tes kesehatan harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat cawapres sebagai syarat verifikasi oleh MPR RI untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) sisa masa jabatan 2024-2029.

"Calon wapres harus melampirkan dokumen yang menyatakan yang bersangkutan memenuhi kesehatan jasmani dan rohani," ucapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan bahwa tes kesehatan tersebut akan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Setelahnya tim dokter RSPAD akan menyerahkan hasilnya kepada tim verifikasi MPR.