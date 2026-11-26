JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan angkutan laut dan penyeberangan. Selain itu, Kemenhub juga menyediakan 40 ribu tiket gratis untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan pihaknya terus memperkuat kesiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menghadapi libur akhir tahun. Samsuddin menyebut pihaknya pun mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama momentum tersebut.

"Angkutan Nataru harus kita persiapkan secara matang, responsif, dan antisipatif. Kita juga harus mampu membaca potensi pergerakan masyarakat, mengidentifikasi titik-titik rawan kepadatan, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum permasalahan terjadi," kata Samsuddin dikutip dari Antara pada Rabu (25/11).

Dia menyampaikan pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 bersama perwakilan kementerian/lembaga, BMKG, Basarnas, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (24/11).

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, mobilitas masyarakat melalui transportasi perairan menunjukkan angka yang signifikan. Pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026, angkutan laut mencatat realisasi penumpang sebanyak 2,5 juta orang.

Sementara itu, angkutan penyeberangan mencatat sebanyak 20.415 trip perjalanan dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 3,14 juta orang. Peningkatan mobilitas tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub untuk memastikan kesiapan armada, dan fasilitas pelabuhan.

“Langkah antisipasi juga diarahkan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan kepadatan penumpang maupun kendaraan, khususnya pada lintasan penyeberangan dengan intensitas perjalanan tinggi,” tutur Samsuddin.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan biaya perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah menyiapkan program stimulus transportasi perairan berupa diskon tiket angkutan laut, angkutan penyeberangan, serta tiket gratis.

Pada angkutan laut, stimulus diskon 30 persen untuk tiket kapal penumpang dilaksanakan pada 17 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027.

Program itu melibatkan 26 kapal penumpang dengan total 48.707 seat dan target 414.630 penumpang.

Sementara itu, untuk angkutan penyeberangan stimulus diberikan melalui diskon 100 persen atas komponen tarif jasa kepelabuhanan. Yang setara dengan 21,11 persen dari total tarif tiket penyeberangan. Adapun program itu direncanakan tersebar di 14 lokasi. Periode stimulus dilaksanakan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Selain diskon, pemerintah juga menyiapkan program tiket gratis angkutan laut yang direncanakan menjangkau 40 ribu penumpang pada 102 ruas. Adapun tanggal pendaftaran dan verifikasi masih menunggu mekanisme operator yang ditunjuk dalam program dan akan diumumkan kemudian.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Heru Santoso menjelaskan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di masing-masing wilayah kerja. Posko tersebut akan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027

Melalui posko tersebut, Heru berharap UPT dapat mengoptimalkan pemantauan dan pengendalian operasional angkutan, sekaligus memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama.

“Kesiapan operasional harus didukung oleh pengawasan terhadap kelaiklautan kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem maupun kondisi darurat di perairan,” ujar Heru.

Dia menambahkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi.