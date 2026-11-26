JawaPos.com - Dua Calon Wakil Presiden, Amran Sulaiman dan Sugiono akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/11) pagi. Tes pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkasi verifikasi persyaratan Cawapres.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman terlihat datang pada pukul 06.00 WIB. Kemudian disusul oleh Menko PMK Sugiono. Tes Kesehatan akan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Amran Sulaiman menggunakan pakaian kemeja berwarna putih. Sedangkan, Sugiono terlihat mengenakan pakaian safari berwarna krem. Keduanya menyapa wartawan sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan verifikasi terhadap dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Salah satu tahapan yang akan dijalani keduanya adalah pemeriksaan kesehatan. MPR menetapkan jadwal tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Kamis (26/11).

"Itu tadi hari Kamis 26 November di RSPAD Gatot Soebroto. Rumah sakit kepresidenan ya," kata Ketua Pelaksana Tim Verifikasi Cawapres, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11) malam.

Selain pemeriksaan kesehatan, tim verifikasi MPR juga akan mengecek kelengkapan seluruh dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua kandidat.

Ia menyampaikan, MPR memberikan kesempatan tambahan selama empat hari untuk melengkapi persyaratan administrasi apabila masih ditemukan dokumen yang belum terpenuhi.

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"Nanti di hari terakhir kita akan, dilengkapi. Ada waktu empat hari tambahan," ucapnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan dokumen akan disampaikan kepada publik pada hari pelaksanaan tes kesehatan.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui persyaratan mana saja yang telah dipenuhi maupun yang masih perlu dilengkapi oleh kedua kandidat.

"Entar perkembangannya kan kita sampaikan hari itu juga ya. Ada yang lengkap dan yang tidak lengkap," imbuh dia.

Prabowo Serahkan Nama Amran dan Sugiono ke MPR

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, yakni amran dan Sugiono.

Dua nama cawapres itu diserahkan langsung Prabowo kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Saat ini, Amran masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), sementara Sugionno menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," ucap Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dihadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," ungkap Muzani.

Dalam surat tersebut, lanjut Muzani, Presiden berharap MPR RI dapat menindaklanjuti dua nama yang disodorkan sebagai cawapres.

Kedua nama itu nantinya akan diverifikasi sebagai kandidat calon wakil presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.