JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono memiliki pemahaman dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima Pokja II Tim Verifikasi MPR RI, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/11).

Setyo menekankan, wakil presiden terpilih nantinya diharapkan dapat mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebab, komitmen itu penting agar kinerja pemberantasan korupsi semakin efektif.

"Pimpinan, salah satu pimpinan juga menyampaikan pesan bahwa diharapkan nanti wakil presiden yang terpilih itu juga mendukung proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia," kata Setyo dihadapan tim verifikasi MPR RI.

Setyo menegaskan, dukung kerja-kerja pemberantasan korupsi dibutuhkan, khususnya agar kinerja lembaga antirasuah semakin efektif dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

"Itu adalah sebagai upaya tentu akan lebih efektif ya," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyatakan pihaknya telah memberikan sejumlah data dan rekam jejak yang dibutuhkan tim verifikasi dalam menganalisa dua kandidat cawapres. Ia berharap, bahan yang diperoleh dari KPK dapat memudahkan MPR dalam memproses verifikasi faktual terhadap dua kandidat cawapres.