JawaPos.com - Pemerintah menetapkan 154.052 formasi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) prioritas nasional 2026. Dari jumlah tersebut, formasi terbanyak dialokasikan untuk bidang kehutanan dengan total 70.000 posisi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, pengadaan CPNS tahun ini difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pengadaan CPNS ini tentunya diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta optimalisasi program prioritas presiden lainnya," kata Rini, Rabu (25/11)?

Ia menjelaskan, total 154.052 formasi tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sebanyak 118.208 formasi untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan program prioritas presiden.

Dari kelompok tersebut, bidang kehutanan mendapatkan alokasi terbesar, yakni 70.000 formasi. Selanjutnya, tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi, tenaga kesehatan 13.362 formasi, serta guru dan tenaga kependidikan 3.621 formasi.

Kemudian, terdapat 2.007 formasi untuk audit internal pemerintah, 1.618 formasi pelayanan pemenuhan gizi, serta 986 formasi pengawasan koperasi.

Kelompok kedua merupakan sektor prioritas nasional lainnya dengan total 35.804 formasi. Alokasi terbesar berada di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), peradilan, dan pemasyarakatan sebanyak 19.016 formasi.

Berikutnya, statistik dan data pembangunan sebanyak 7.285 formasi, swasembada pangan dan ekonomi biru 4.906 formasi, serta penerimaan dan pengawasan keuangan 2.867 formasi.

Sementara itu, pembangunan generasi unggul nasional mendapatkan 1.395 formasi, sedangkan keamanan siber dan diplomasi sebanyak 785 formasi.

Rini menyebutkan, rincian formasi berdasarkan instansi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan dapat diakses melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan mulai dibuka pada 27 November 2026 melalui portal SSCASN. Setelah itu, seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.