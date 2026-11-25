JawaPos.com – Alokasi 70.000 formasi CPNS 2026 untuk bidang kehutanan menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya. Besarnya kebutuhan aparatur di sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hutan, terutama menghadapi maraknya pembalakan liar hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menilai, pembukaan puluhan ribu formasi tersebut bukan sekadar penambahan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Namun, juga menjadi bentuk komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian hutan Indonesia.

"Kami menyatakan perang terhadap upaya illegal logging, misalnya pencaplokan hutan secara ilegal, termasuk isu terakhir terkait dengan maraknya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya bencana karhutla," kata Rifki, Rabu (25/11).

Ia menerangkan, alokasi 70.000 formasi CPNS kehutanan harus dimaknai sebagai upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dari berbagai ancaman. Termasuk kejahatan yang merusak sumber daya alam dan mengganggu kedaulatan negara di sektor kehutanan.

"Karena itu 70.000 formasi ini bagi kami bukan hanya sekadar keberadaan CPNS baru di sektor kehutanan, tapi ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk perang terhadap berbagai kejahatan dan berbagai gangguan terhadap kedaulatan negara kita, terutama di sektor kehutanan," ucapnya.

Rifki menyebut, Komisi II DPR RI mencatat total 154.052 formasi CPNS prioritas nasional 2026 yang telah disepakati Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 118.208 formasi dialokasikan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan program prioritas presiden.

Selain kehutanan, sejumlah sektor lain juga mendapat alokasi formasi. Di antaranya tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi, tenaga kesehatan 13.362 formasi, serta guru dan tenaga kependidikan sebanyak 3.621 formasi.

Kemudian, terdapat 2.007 formasi untuk audit internal pemerintah, 1.618 formasi pelayanan pemenuhan gizi, dan 986 formasi pengawasan koperasi.

Ia menilai, penempatan formasi pada sektor-sektor tersebut sudah tepat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengawasan dan perlindungan sumber daya alam.