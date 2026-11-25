JawaPos.com - Pemerintah resmi membuka 154.052 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dengan sejumlah penyederhanaan persyaratan pendaftaran. Pelamar kini tidak perlu lagi mengunggah banyak dokumen seperti seleksi sebelumnya, termasuk pasfoto dan ijazah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, seleksi CPNS 2026 mengedepankan tiga prinsip, yakni penyederhanaan persyaratan dokumen, kemudahan akses, serta seleksi yang adil, transparan, dan objektif.

"Seleksi ini menggunakan tiga prinsip dasar: prinsip pertama adalah kemudahan dan penyederhanaan persyaratan dokumen; prinsip yang kedua adalah kemudahan akses; dan prinsip yang ketiga adalah seleksi yang adil, transparan, dan objektif," kata Zudan, Rabu (25/11).

Syarat Dokumen CPNS 2026 Lebih Sederhana Salah satu perubahan penting terdapat pada dokumen administrasi. Jika sebelumnya pelamar harus mengunggah surat lamaran dan surat pernyataan secara terpisah, kini keduanya digabung menjadi satu dokumen berupa surat lamaran.

Penggunaan meterai juga lebih fleksibel. Pelamar diperbolehkan menggunakan meterai tempel maupun meterai elektronik. Begitu pula tanda tangan, bisa menggunakan tanda tangan basah maupun tanda tangan digital.

Selain itu, pelamar cukup mengunggah transkrip nilai tanpa perlu melampirkan ijazah. Sebab, transkrip sudah memuat informasi program studi sekaligus nilai akademik yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan jabatan tertentu.

"Pasfoto yang dulu harus diunggah, sekarang pelamar tidak perlu lagi mengunggah pasfoto; tidak ada lagi. Ini kita lakukan banyak penyederhanaan persyaratan dokumen," jelasnya.

Pendaftaran Hanya Lewat Portal SSCASN Dari sisi pendaftaran, seluruh proses dilakukan secara daring melalui satu portal resmi, yakni Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). BKN mengingatkan pelamar tidak menggunakan portal lain untuk mendaftar.

Jika mengalami kendala atau membutuhkan pengaduan selama proses seleksi, pelamar dapat mengakses layanan helpdesk BKN.

Sementara itu, pelaksanaan tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) tetap tersedia di 36 kantor BKN dan ditambah sekitar 107 titik lokasi baru. Penambahan lokasi tersebut bertujuan memudahkan peserta yang tinggal jauh dari kantor BKN.

Zudan juga mengimbau calon peserta untuk membuat akun SSCASN lebih awal. Hingga pengumuman pengadaan CPNS disampaikan, tercatat sudah 335.000 calon peserta yang membuka akun.

PPPK dan PPPK Paruh Waktu Boleh Ikut Seleksi Kabar lainnya, pegawai yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS 2026 sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Nilai Tes CAT Bisa Langsung Dilihat Terkait transparansi seleksi, Zudan memastikan hasil tes CAT dapat langsung diketahui peserta setelah mengerjakan soal. Dengan mekanisme tersebut, nilai yang diperoleh pelamar bisa dipantau secara langsung sehingga meminimalkan peluang intervensi.

"Jadi misalnya soalnya nanti 200, mengerjakan soal 10, benar semua, nilainya dari 10 itu langsung akan keluar sehingga tidak ada intervensi yang bisa dilakukan," ungkapnya.

Zudan mengingatkan pelamar agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan kemampuan peserta dan hasil tes yang transparan.

"Jangan percaya dengan siapa pun; percaya dengan takdir Ilahi dan kemampuan rekan-rekan sendiri," pungkasnya.

Jadwal Seleksi CPNS 2026 Adapun pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan mulai 27 November 2026 melalui portal SSCASN. Seleksi administrasi berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.