JawaPos.com – Lebih dari 30 perusahaan teknologi manufaktur asal Taiwan akan meramaikan ajang Manufacturing Indonesia 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), pada 2–5 Desember mendatang. Melalui Taiwan Smart Manufacturing Pavilion, mereka membidik peluang kerja sama sekaligus memperkenalkan teknologi otomasi, pemesinan presisi, dan digitalisasi produksi kepada pelaku industri Indonesia.

Paviliun Taiwan akan menempati Hall A3, Booth 3115. Teknologi yang ditampilkan mencakup mesin perkakas berbasis computer numerical control (CNC), alat potong presisi, sistem transmisi daya, peralatan pneumatik, hingga perangkat lunak manufaktur digital.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut menyasar kebutuhan industri manufaktur yang semakin mengandalkan otomatisasi dan integrasi sistem digital. Selain meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan juga dituntut menjaga ketepatan proses, menekan biaya operasional, serta mengurangi potensi kesalahan produksi.

Hadirkan Robot dan Perangkat Lunak Simulasi Salah satu teknologi yang akan diperkenalkan adalah robot linear sumbu tunggal seri KH dari HIWIN. Sistem tersebut mengintegrasikan linear guideway berkapasitas beban tinggi dengan penggerak sabuk bergigi.

Desain modular dan pilihan konfigurasi multi-sumbu memungkinkan perangkat tersebut diintegrasikan ke berbagai kebutuhan otomasi industri.

Sementara itu, CORETECH SYSTEM membawa Moldex3D, perangkat lunak simulasi untuk proses pencetakan injeksi plastik. Teknologi ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi potensi cacat produksi sejak tahap perancangan.

Dengan simulasi tersebut, proses pengujian cetakan dapat dioptimalkan sebelum memasuki tahap produksi massal. Pendekatan ini juga ditujukan untuk menekan biaya produksi dan mengurangi kebutuhan percobaan cetakan berulang.

Di sektor pemesinan, YIH TROUN ENTERPRISES akan memperkenalkan perkakas potong berbahan karbida serta sistem indexable tools. Produsen asal Taiwan yang berdiri sejak 1977 itu memiliki lebih dari 4.500 produk standar dan 30 desain yang telah dipatenkan.

Produknya mencakup milling cutters, saw blades, drilling tools, hingga thread milling.

Teknologi lainnya datang dari KING NICE melalui sistem pemisahan oli dan air serta pemurnian cairan pendingin mesin. Perangkat tersebut dirancang untuk mengatasi kontaminasi oli pelumas yang dapat menurunkan kualitas cairan pendingin dan memengaruhi kinerja mesin CNC.

Solusi tersebut juga ditujukan untuk memperpanjang masa penggunaan cairan pendingin dan mengurangi frekuensi perawatan mesin. Sistem pemisahan oli diklaim dapat beroperasi tanpa menghentikan aktivitas produksi.

Teknologi Pendukung untuk Berbagai Sektor Industri Selain empat perusahaan tersebut, sejumlah peserta lain juga membawa teknologi pendukung manufaktur.

GUASS menampilkan perkakas potong karbida, sedangkan SANES PRESSES menghadirkan mesin fine blanking berpresisi tinggi. COMETECH memperkenalkan peralatan pengujian torsi untuk mendukung pengendalian kualitas produk.

GATX INDUSTRY membawa perkakas pneumatik untuk menunjang pekerjaan industri. Adapun TIEN YUEN MACHINERY memperkenalkan rantai transmisi tugas berat yang ditujukan bagi sektor otomotif dan manufaktur.

Partisipasi Taiwan juga melibatkan distributor mesin di Indonesia, antara lain First Machinery (FMTC), OTT, Jayametal, dan ASP. Mereka akan berbagi pengalaman mengenai penerapan teknologi manufaktur serta kebutuhan industri lokal.

Direktur Taiwan Trade Center Jakarta Amy Hsiao mengatakan, Indonesia memiliki potensi industri manufaktur yang terus berkembang. Menurut dia, teknologi Taiwan dapat menjadi salah satu mitra untuk mendukung peningkatan kapabilitas industri nasional.

“Indonesia memiliki potensi industri manufaktur yang terus berkembang, dan kami percaya teknologi Taiwan dapat menjadi salah satu mitra penting dalam mendukung kemajuan tersebut,” ujar Amy.

Dia menambahkan, Taiwan Smart Manufacturing Pavilion menjadi kesempatan bagi pelaku industri Indonesia untuk melihat langsung inovasi dan solusi manufaktur Taiwan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi.

Taiwan Smart Manufacturing Pavilion Siapkan Sejumlah Agenda Paviliun tersebut diselenggarakan International Trade Administration (TITA), Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, dan dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Sejumlah agenda turut disiapkan, mulai dari konferensi pers, seminar Taiwan Smart Manufacturing, tur booth bersama, hingga kegiatan interaktif bagi pengunjung.

Peluang kolaborasi itu sejalan dengan posisi manufaktur sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dicantumkan penyelenggara, industri manufaktur berkontribusi sekitar 19,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pertumbuhan sektor tersebut tercatat 5,87 persen secara tahunan pada kuartal III 2026.