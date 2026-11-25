JawaPos.com – Industri hasil tembakau meminta pemerintah memberikan kepastian kebijakan cukai di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Salah satu usulan yang disampaikan pelaku industri adalah moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun untuk menjaga keberlangsungan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM), Henry Wardana, mengatakan industri hasil tembakau saat ini menghadapi tantangan besar akibat maraknya peredaran produk ilegal. Kondisi tersebut dinilai menciptakan persaingan tidak seimbang karena perusahaan legal harus memenuhi kewajiban cukai dan berbagai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan pengamatan RTMM bersama serikat pekerja di sejumlah daerah, peredaran produk ilegal diperkirakan mencapai 20–30 persen. Bahkan, di beberapa wilayah, persaingan antara produk legal dan ilegal disebut hampir berimbang.

Henry menilai disparitas harga menjadi salah satu faktor yang memperberat persaingan. Pelaku industri legal harus memperhitungkan beban cukai dalam menentukan harga jual. Sementara itu, produk ilegal dapat dipasarkan lebih murah karena tidak memenuhi kewajiban yang sama.

RTMM Usulkan Moratorium Kenaikan Cukai Tiga Tahun Situasi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan usaha. Terlebih, industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja.

RTMM mencatat sekitar 158 ribu anggotanya bekerja di industri rokok. Sementara itu, jumlah pekerja yang terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok diperkirakan mencapai 500 ribu orang.

Jika tekanan terhadap industri legal terus berlanjut, pengurangan kapasitas produksi hingga penutupan usaha berpotensi terjadi. Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga pekerja yang menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.

Karena itu, Henry mendorong pemerintah memberikan kepastian kebijakan cukai melalui moratorium kenaikan selama tiga tahun. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan kegiatan produksi di tengah tantangan pasar.

“Kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun karena melihat tantangan terbesar saat ini adalah peredaran rokok ilegal yang semakin menjamur,” ujar Henry.

Selain kepastian kebijakan cukai, RTMM juga mendorong penguatan pemberantasan produk ilegal. Henry mendukung pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan aparat keamanan, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut dia, pekerjaan di sektor ilegal tidak memberikan jaminan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang setara dengan industri formal.

Pemerintah Diminta Perkuat Penindakan Rokok Ilegal Sementara itu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji turut menyoroti pentingnya penindakan terhadap peredaran produk ilegal. Menurut dia, pelaku industri yang telah memenuhi kewajiban cukai tidak boleh dirugikan oleh praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

“Kalau tidak ditindak, nanti industri legal capek sendiri, merasa lelah. Sudah berkontribusi maksimal, kok ternyata perlakuannya sama saja. Sama-sama diberikan kebebasan. Itu yang harus diperhatikan,” kata Sarmuji.

Dia mencontohkan sejumlah modus pelanggaran, seperti penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, pemalsuan, hingga penggunaan pita cukai bekas. Penindakan terhadap praktik tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil.