JawaPos.com - Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Bidang Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri pada Rabu (25/11). Dia menekankan pentingnya transformasi. Seluruh jajaran Regident didorong untuk lebih transparan dan humanis.

Arahan tersebut ditegaskan oleh Brigjen Aries di hadapan seluruh jajaran Korlantas Polri. Mulai Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya sampai para pejabat utama Korlantas Polri dan seluruh jajaran Direktorat Regident di seluruh Indonesia.

”Pelayanan Regident merupakan salah satu pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kualitas pelayanan regident memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan doktrin Polisi Bersama Masyarakat,” kata Aries.

Karena itu, topik yang diangkat dalam Rapat Anev kali ini adalah Transformasi Pelayanan Regident yang Terintegrasi Guna Terwujudnya Pelayanan yang Adaptif, Transparan, dan Humanis sebagai Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat. Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi.

Selain itu, Aries ingin seluruh jajaran Korlantas menyamakan persepsi dalam peningkatan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di seluruh Indonesia.

Menurut Aries, integrasi layanan perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti SIM Nasional Presisi (SINAR), Samsat Digital Nasional (SIGNAL), dan implementasi e-BPKB. Langkah itu diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Regident Nasional.

”Layanan Regident adalah salah satu etalase Polri yang bersentuhan langsung dengan jutaan masyarakat setiap harinya. Oleh karena itu, kedepankan sikap ramah, empati, senyum, sapa, dan salam dalam melayani,” pesan Aries.

Jenderal bintang satu Polri itu pun menyebutkan bahwa saat ini inovasi pelayanan SIM sudah dihadirkan. Mulai dari Satpas, SIM Keliling, Mal Pelayanan Publik, layanan online melalui SINAR, hingga Kios SIM. Namun demikian, inovasi tersebut perlu diimbangi dengan sosialisasi yang lebih masif.