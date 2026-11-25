JawaPos.com - Masyarakat diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Informasi yang tidak terverifikasi berisiko menimbulkan keresahan hingga memicu konflik sosial apabila disebarkan tanpa pertimbangan.

Akademisi, peneliti, dan praktisi pembangunan sosial, Rida Hesti Ratnasari, menilai sikap masyarakat dalam menyikapi perkembangan informasi turut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Masyarakat juga memiliki peran melalui kepatuhan terhadap aturan, menjaga kerukunan, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.

Rida menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dia menilai kepolisian memiliki fungsi strategis, mulai dari penegakan hukum hingga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban, menaati peraturan, tidak mudah terprovokasi, serta ikut menciptakan suasana yang aman dan kondusif,” ungkap Rida Hesti Ratnasari, Rabu (25/11).

Dia menjelaskan, derasnya arus informasi membutuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat sebelum mempercayai maupun membagikan suatu kabar. Terlebih, informasi yang belum jelas kebenarannya dapat memancing emosi dan memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Selain bijak menggunakan informasi, Rida menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga kamtibmas.

Pertama, warga perlu berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kepedulian terhadap kondisi sekitar menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Kedua, masyarakat diharapkan menghormati tugas kepolisian agar aparat dapat menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, mendukung pendekatan humanis Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Komunikasi yang baik serta sikap saling menghormati dinilai penting untuk membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Keempat, menjaga persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya kabar yang berpotensi memancing emosi dan memecah belah masyarakat.

Kelima, mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan.

Keenam, memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui komunikasi, koordinasi, serta keterlibatan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Di sisi lain, Rida menilai upaya menjaga kamtibmas juga harus diimbangi dengan profesionalisme aparat kepolisian. Polri perlu mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang profesional menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Perbedaan pandangan, latar belakang, maupun kepentingan perlu disikapi dengan saling menghormati agar tidak berkembang menjadi konflik.

Rida menegaskan, terciptanya situasi aman dan damai membutuhkan kerja sama antara aparat kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum, kepedulian sosial, serta partisipasi menjaga lingkungan menjadi bagian dari upaya tersebut.