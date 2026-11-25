JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sumardiansyah Perdana Kusuma mengingatkan bahwa Hari Lahir PGRI diperingati lebih dahulu sebelum Hari Guru Nasional (HGN).

Ia meminta pemerintah dan masyarakat tidak melupakan sejarah kelahiran organisasi profesi guru tersebut yang jatuhnya juga sama setiap 25 November.

Sumardiansyah menyebut, PGRI lahir pada 25 November 1945 atau sekitar 100 hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, Hari Guru Nasional baru ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 1994 dan pertama kali diperingati pada tahun yang sama.

"Selamat menyongsong hari lahir PGRI yang ke-81. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2026. Banyak orang melupakan hari lahir PGRI, padahal PGRI lahir lebih dulu daripada Hari Guru Nasional," ujar Sumardiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (24/11) kemarin.

Ia menjelaskan, kelahiran PGRI berawal dari persatuan para guru di Kota Solo setelah Indonesia merdeka. Saat itu, para guru menyatakan tidak ada lagi perbedaan dan sepakat bersatu dalam satu organisasi, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia.

Menurut Sumardiansyah, sejarah tersebut tidak seharusnya diabaikan ketika peringatan Hari Guru Nasional berlangsung setiap 25 November. Dia menilai, perayaan HGN semestinya juga menjadi momentum untuk mengenang hari lahir PGRI.

"Kalau hari ini masih ada pihak-pihak yang melupakan sejarah, apalagi mengkhianati sejarah dengan hanya merayakan Selamat Hari Guru Nasional tanpa berani membunyikan Selamat Hari Lahir PGRI ke-81, sepertinya bangsa ini tidak baik-baik saja," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan harapan agar pemerintah dan organisasi profesi guru kembali menggelar perayaan bersama. Menurutnya, kebersamaan tersebut pernah menjadi bagian dari tradisi peringatan Hari Guru Nasional yang sekaligus merupakan hari lahir PGRI.

Sumardiansyah menegaskan, PGRI tidak mempermasalahkan kehadiran berbagai organisasi profesi guru lainnya dalam perayaan Hari Guru Nasional. Namun, dia mengingatkan bahwa keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak mengubah fakta sejarah kelahiran PGRI pada 25 November 1945.

Di sisi lain, Sumardiansyah menyampaikan bahwa PGRI tetap mendukung berbagai kebijakan dan upaya pemerintah maupun DPR untuk meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan guru.

Dukungan tersebut mencakup peningkatan karier, pemberian penghargaan, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, hingga profesionalisme guru. Namun, seluruh upaya itu harus benar-benar berpihak kepada guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan.