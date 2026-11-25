JawaPos.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dokumen riwayat kewarganegaraan dua orang calon wakil presiden, Amran Sulaiman dan Sugiono, beserta istrinya masing-masing, sah dan benar.

"Semua dokumen telah dilakukan penelitian dan hari ini sudah ditandatangani sesuai permintaan Tim Verifikasi MPR, terutama terkait status kewarganegaraan calon wakil presiden dan istrinya masing-masing," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Tim Verifikasi MPR RI untuk bakal calon wakil presiden, Ahmad Basarah, menegaskan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) sejak lahir, tidak pernah berpindah kewarganegaraan atas kehendak sendiri, setia kepada negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas dokumen persyaratan dari calon wakil presiden RI sisa masa jabatan 2024–2029, riwayat kewarganegaraan Amran maupun Sugiono sudah sah dan benar, dengan masing-masing diregistrasi dalam nomor AHU-0657.AH.10.01 Tahun 2026 serta AHU-0654.AH.10.01 Tahun 2026.

Kemudian dokumen kewarganegaraan istri masing-masing, yakni Martati dan Marlyn Maisarah, juga telah dinyatakan sah dan benar, yang sudah diregistrasi dengan nomor AHU-0658.AH.10.01 Tahun 2026 serta AHU-0655.AH.10.01 Tahun 2026.

"Surat konfirmasi hasil pemeriksaan sudah dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan data dan arsip resmi yang tersedia pada data status kewarganegaraan, serta ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada hari ini," katanya.

Basarah menjelaskan Pokja I bertanggung jawab melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait identitas bakal calon wapres, kewarganegaraan, domisili, masa jabatan, usia, dan pendidikan.

Dengan demikian, usai dari Kemenkum, pihaknya akan melanjutkan verifikasi faktual ke Kementerian Dalam Negeri pada siang hari untuk mengonfirmasi status kependudukan kedua cawapres, serta Kementerian Pertahanan guna memeriksa ijazah salah satu calon wapres yang diterbitkan sekolah menengah atas (SMA) di bawah Kemenhan.