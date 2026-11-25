JawaPos.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat standar pembubuhan sidik jari pada Minuta Akta guna menekan potensi sengketa identitas dan penyangkalan kehadiran dalam pembuatan akta notaris.

Langkah ini muncul karena perbedaan pemahaman prosedur serta belum seragamnya penanganan saat penghadap menolak atau tidak dapat membubuhkan sidik jari masih kerap ditemui dalam praktik.

Padahal, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menegaskan, pembubuhan sidik jari memiliki fungsi perlindungan hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Menurut dia, kejelasan identitas penghadap sangat krusial karena akta notaris dipakai dalam berbagai urusan keperdataan, mulai dari pendirian badan usaha, perjanjian bisnis, hingga pengalihan hak.

"Akta notaris memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Karena itu, kepastian mengenai siapa yang hadir dan memberikan keterangan atau persetujuan dalam pembuatan akta harus menjadi perhatian serius. Sidik jari dapat memperkuat pembuktian identitas dan mempersempit ruang terjadinya penyangkalan di kemudian hari," ujar Widodo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Transformasi Layanan Direktorat Pidana Berkepastian Hukum" di Bandung, Selasa (24/11).

Risiko Hukum Saat Terjadi Penyangkalan

Di lapangan, ketidakpastian identitas atau kehadiran penghadap berisiko memicu sengketa yang merugikan para pihak. Notaris pun ikut terimbas apabila keabsahan akta dipersoalkan di kemudian hari.

Notaris Herdimansyah Chaidirsyah menilai kejelasan aturan teknis sangat dibutuhkan agar penerapan sidik jari tidak justru memunculkan masalah baru bagi notaris maupun masyarakat.

"Ketika seseorang menyangkal pernah hadir atau membubuhkan tanda tangan dalam suatu akta, notaris dapat menghadapi risiko hukum yang serius. Sidik jari menjadi salah satu instrumen pendukung untuk memperkuat pembuktian. Namun, pelaksanaannya harus memiliki standar teknis yang jelas agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi notaris maupun masyarakat," ujarnya.

Herdimansyah menambahkan, pedoman perlu mengatur secara rinci prosedur pengambilan sidik jari, jari yang digunakan, media pembubuhan, hingga mekanisme pencatatan bila penghadap menolak atau tidak dapat melakukannya. Optimalisasi layanan daktiloskopi juga dinilai dapat meningkatkan mutu dokumentasi identitas.

Sidik Jari Bukan Satu-Satunya Penentu Keabsahan

Meski memperkuat pembuktian identitas, sidik jari tidak bisa berdiri sendiri sebagai jaminan tunggal keabsahan sebuah akta.

Analis Hukum Ahli Muda sekaligus Plt. Kepala Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Zaki Fauzi Ridwan, mengingatkan bahwa aspek kewenangan dan kapasitas hukum penghadap tetap wajib diperiksa.

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"Sidik jari membantu memastikan aspek identitas, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang memiliki kewenangan atau kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Notaris tetap harus memeriksa dokumen identitas, keabsahan surat kuasa, kewenangan pihak yang mewakili, serta memastikan kehendak para penghadap. Seluruh unsur itu harus dipenuhi agar akta memiliki landasan hukum yang kuat," kata Zaki.

Pandangan serupa disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anita Afriana, dalam diskusi yang digelar Direktorat Pidana Ditjen AHU di The Papandayan Hotel, Bandung, dengan sekitar 140 peserta tersebut.

Anita menyebut sidik jari membantu mencegah penyangkalan kehadiran penghadap, tetapi tidak menggantikan syarat lain yang menentukan keautentikan akta sehingga keseragaman prosedur sangat diperlukan.

Isu Pelindungan Data Pribadi dan 4 Rekomendasi FGD



Forum tersebut juga menyoroti potensi penolakan penghadap yang berdalih pada pelindungan data pribadi. Karena itu, mekanisme dan pedoman teknis perlu dirumuskan agar kewajiban undang-undang tetap sejalan dengan prinsip pelindungan data pribadi.

Dari FGD itu lahir empat rekomendasi utama, yakni:

1. Pemetaan persoalan teknis pembubuhan sidik jari.

2. Penguatan kepatuhan notaris.

3. Peningkatan kompetensi melalui sosialisasi dan supervisi.

4. Pengembangan Layanan Sidik Jari Minuta Akta oleh Ditjen AHU.

Rekomendasi tersebut akan menjadi rujukan memperkuat layanan daktiloskopi dan koordinasi antarunit di Ditjen AHU, termasuk pemanfaatan teknologi informasi agar identifikasi dan pendokumentasian lebih terstandar.