JawaPos.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi dan riwayat kewarganegaraan dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan persyaratan kewarganegaraan kedua kandidat, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Amran

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi hukum di bidang kewarganegaraan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Hal itu meliputi verifikasi administratif, verifikasi substantif, serta penelusuran database dan arsip kewarganegaraan.

"Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, konstitusi juga menetapkan persyaratan berdasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1, khususnya dari aspek kewarganegaraan. Yaitu pertama, merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kedua, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri," kata Supratman saat menerima tim verifikasi MPR RI di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (25/11).

Selain aspek administratif, Kemenkum juga melakukan verifikasi substantif untuk memastikan dasar hukum seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir. Pemeriksaan ini mencakup status kewarganegaraan orang tua serta kemungkinan perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan selama perjalanan hidupnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penelusuran database dan arsip kewarganegaraan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya catatan administrasi terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia, perolehan kembali status kewarganegaraan Indonesia, maupun informasi mengenai kemungkinan penerimaan kewarganegaraan negara lain.

Dalam proses tersebut, Kemenkum turut memeriksa sejumlah dokumen kependudukan dan administrasi yang relevan. Dokumen yang diteliti meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, serta akta perkawinan atau buku nikah apabila diperlukan.

Supratman menegaskan, seluruh dokumen tersebut tidak diperiksa secara terpisah. Setiap informasi di dalamnya akan dibandingkan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai identitas, status, dan riwayat kewarganegaraan kedua kandidat.

Dia juga memastikan, proses pemeriksaan berpegang pada prinsip objektivitas dan profesionalitas. Menurutnya, kedua kandidat harus mendapatkan standar pemeriksaan yang sama tanpa perlakuan khusus ataupun pengaruh kepentingan di luar ketentuan hukum.

"Terhadap kedua calon wakil presiden harus diterapkan standar pemeriksaan yang sama, tanpa perlakuan istimewa dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar ketentuan hukum," tegas Supratman.

Sebelumnya, tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terkait dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, tim verifikasi MPR tiba di kantor Kemenkum sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya mendapat sambutan langsung dari Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah terlihat memimpin langsung verifikasi faktual terhadap dua kandidat cawapres. Verifikasi ini dilakukan sebagai tahapan pemilihan cawapres yang saat ini tengah berproses di MPR RI.

Kedatangan mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat tiba di kantor Kemenkum, Jakarta. Tim Verifikasi tersebut langsung diarahkan masuk ke dalam ruangan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan syarat dua cawapres.