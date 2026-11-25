JawaPos.com - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terkait dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, tim verifikasi MPR tiba di kantor Kemenkum sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya mendapat sambutan langsung dari Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah terlihat memimpin langsung verifikasi faktual terhadap dua kandidat cawapres. Verifikasi ini dilakukan sebagai tahapan pemilihan cawapres yang saat ini tengah berproses di MPR RI.

Kedatangan mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat tiba di kantor Kemenkum, Jakarta. Tim Verifikasi tersebut langsung diarahkan masuk ke dalam ruangan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan syarat dua cawapres.

Selain Kemenkum, tim verifikasi juga akan mendatangi sejumlah instansi pemerintahan lainnya, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Markas Besar (Mabes) Polri.

Ahmad Basarah menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran persyaratan kedua kandidat. Pemeriksaan mencakup rekam jejak hukum, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), hingga pemenuhan kewajiban perpajakan.

Basarah menyatakan, proses verifikasi merupakan bagian dari tanggung jawab kenegaraan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, ia berharap seluruh instansi terkait memberikan dukungan penuh agar tahapan pemeriksaan dapat berjalan optimal.

"Tugas negara ini adalah tugas semua pemangku kepentingan sehingga semua pihak kita harapkan memberikan dukungan yang maksimal begitu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menyampaikan, pelaksanaan verifikasi faktual akan dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk oleh Tim Verifikasi MPR. Seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25–26 November 2026.

Basarah berharap lembaga-lembaga yang menjadi tujuan verifikasi dapat menerima kedatangan tim sekaligus menghadirkan pimpinan tertinggi masing-masing instansi.

Menurutnya, keterlibatan pejabat terkait diperlukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan dan memastikan informasi yang diperoleh sesuai kebutuhan.

Salah satu contohnya adalah pemeriksaan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam agenda tersebut, MPR berharap Kapolri dapat menerima langsung kunjungan tim verifikasi bersama pejabat yang berwenang.

"Misalkan, pada saat melakukan verifikasi SKCK ya. Kita harapkan Kapolri akan datang menerima kunjungan tim verifikasi MPR ini tentu bersama pejabat terkait," ucapnya.

Harapan serupa juga disampaikan terkait pemeriksaan kepatuhan pajak kedua kandidat. Selain jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Basarah berharap Menteri Keuangan turut hadir dalam agenda verifikasi tersebut untuk memberikan dukungan terhadap proses pemeriksaan.

"Kemudian pada saat memeriksa status perpajakan dua bakal calon, selain Direktorat Jenderal Pajak, kita harapkan juga Menteri Keuangan juga hadir bersama-sama gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Basarah meminta seluruh anggota MPR yang tergabung dalam tim verifikasi menjalankan tugas dengan teliti dan maksimal.