JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyoroti pentingnya peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan hutan di tingkat tapak turut menentukan efektivitas penanganan karhutla.

Raja Juli mengungkapkan keberadaan KPH yang berfungsi secara optimal dapat membantu menekan angka kebakaran hutan. “Temuan menarik ketika kita sedang berada di tengah kebakaran hutan yang luar biasa bulan yang lalu, bila KPH-nya berjalan dengan baik dan efektif, maka angka karhutlanya bisa ditekan,” kata Raja Juli dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH se-Indonesia di Jogjakarta pada Selasa (24/11).

Namun, Raja Juli menegaskan penanganan kebakaran hutan tidak bisa hanya mengandalkan keberadaan KPH. Menurutnya, terdapat tiga elemen utama yang harus berjalan beriringan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mencegah kebakaran.

Ketiga elemen tersebut meliputi penguatan KPH, pelaksanaan program perhutanan sosial secara optimal, serta perlindungan hutan adat dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang menjaga wilayahnya.

“Jadi, tiga ini yang menjadi komponen penting, KPH yang tangguh, perhutanan sosial yang berjalan dengan baik, dan hutan adat yang memang dikawal oleh masyarakat adat,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas dan pemberdayaan KPH agar mampu menjalankan fungsi yang lebih luas. Tidak hanya berfokus pada pencegahan karhutla, KPH juga diharapkan menjadi penggerak program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Apabila KPH ini kita berdayakan untuk berbagai macam program, tidak hanya karhutla tapi juga pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Raja Juli menekankan, keberhasilan pengelolaan hutan nasional sangat bergantung pada langkah konkret yang dilakukan di tingkat lapangan. Ia pun berharap, KPH mampu berkembang menjadi lembaga yang profesional, adaptif, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.