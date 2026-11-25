JawaPos.com - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan mendatangi sejumlah lembaga negara. Langkah ini diambil dalam rangka melakukan pemeriksaan faktual terhadap persyaratan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah instansi yang masuk dalam agenda kunjungan tersebut di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Markas Besar (Mabes) Polri.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran persyaratan kedua kandidat. Pemeriksaan mencakup rekam jejak hukum, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), hingga pemenuhan kewajiban perpajakan.

Basarah menyatakan, proses verifikasi merupakan bagian dari tanggung jawab kenegaraan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, ia berharap seluruh instansi terkait memberikan dukungan penuh agar tahapan pemeriksaan dapat berjalan optimal.

"Tugas negara ini adalah tugas semua pemangku kepentingan sehingga semua pihak kita harapkan memberikan dukungan yang maksimal begitu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menyampaikan, pelaksanaan verifikasi faktual akan dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk oleh Tim Verifikasi MPR. Seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25–26 November 2026.

Basarah berharap lembaga-lembaga yang menjadi tujuan verifikasi dapat menerima kedatangan tim sekaligus menghadirkan pimpinan tertinggi masing-masing instansi.

Menurutnya, keterlibatan pejabat terkait diperlukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan dan memastikan informasi yang diperoleh sesuai kebutuhan.

Salah satu contohnya adalah pemeriksaan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam agenda tersebut, MPR berharap Kapolri dapat menerima langsung kunjungan tim verifikasi bersama pejabat yang berwenang.

"Misalkan, pada saat melakukan verifikasi SKCK ya. Kita harapkan Kapolri akan datang menerima kunjungan tim verifikasi MPR ini tentu bersama pejabat terkait," ucapnya.

Harapan serupa juga disampaikan terkait pemeriksaan kepatuhan pajak kedua kandidat. Selain jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Basarah berharap Menteri Keuangan turut hadir dalam agenda verifikasi tersebut untuk memberikan dukungan terhadap proses pemeriksaan.

"Kemudian pada saat memeriksa status perpajakan dua bakal calon, selain Direktorat Jenderal Pajak, kita harapkan juga Menteri Keuangan juga hadir bersama-sama gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Basarah meminta seluruh anggota MPR yang tergabung dalam tim verifikasi menjalankan tugas dengan teliti dan maksimal. Ia menilai, pemeriksaan secara langsung ke lembaga terkait menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh persyaratan kedua bakal cawapres telah terpenuhi sesuai ketentuan.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI menjelaskan, Tim Verifikasi MPR RI mulai melakukan pemeriksaan terhadap 22 persyaratan dua cawapres, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Pemeriksaan tidak hanya mencakup kelengkapan administrasi, tetapi juga keabsahan dan kebenaran dokumen melalui verifikasi faktual.

Hal ini setelah tim verifikasi telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan agenda dan pembagian tugas, dengan masa kerja verifikasi paling lama tujuh hari sejak diterimanya surat usulan Presiden.

"Untuk memverifikasi 22 persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden itu, maka tim verifikasi telah membentuk tiga pokja," ujar Johan.

Johan merinci tim verifikasi terbagi atas tiga Kelompok Kerja (Pokja). Menurutnya, Pokja I menangani identitas dan riwayat calon, termasuk KTP, domisili, serta pendidikan.

Sementara, Pokja II bertugas memeriksa aspek pidana, kepailitan, dan keuangan. Sedangkan, Pokja III menangani persyaratan kelakuan baik, kesehatan, serta aspek terkait lainnya.

Pokja I akan dikoordinasikan oleh Said Abdullah, Pokja II dipimpin langsung oleh Johan Rosihan, dan Pokja III dikoordinasikan Nurul Arifin.

Sebagai Koordinator Pokja II, Johan memastikan bahwa dokumen kedua calon telah diterima dan pemeriksaan akan dilanjutkan melalui verifikasi faktual mulai Rabu (25/11).

Tim dijadwalkan mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dokumen Sugiono, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Andi Amran Sulaiman, serta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kedua calon.

"Khusus untuk Pokja II, kami tadi sudah menyepakati, insyaallah mulai kerja verifikasi faktual karena dokumennya sudah kami terima," jelasnya.

Ia menyebut, Pokja II juga dijadwalkan melakukan pemeriksaan terkait perpajakan melalui Kementerian Keuangan dan melanjutkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesesuaian dokumen dengan data dan keterangan dari lembaga yang berwenang.

Johan menyatakan, pemeriksaan dilakukan melalui tiga tahapan, yakni verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen. Menurutnya, pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan keabsahan telah dilakukan, sementara verifikasi kebenaran akan diperkuat melalui pengecekan langsung kepada instansi terkait.

"Secara kelengkapan dan keabsahan kami sudah terima dokumennya, sudah kita isi checklist-nya. Besok kita mulai verifikasi kebenarannya," tegas Johan.

Hasil pemeriksaan selanjutnya akan dievaluasi melalui rapat internal dan pleno kelompok kerja. Ia menekankan, laporan hasil verifikasi ditargetkan disampaikan kepada pleno Tim Verifikasi MPR RI pada 1 Desember 2026 untuk diteruskan kepada pimpinan MPR.

Proses verifikasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan kedua calon secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.