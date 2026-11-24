JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan penataan jabatan terhadap empat mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

Penempatan baru tersebut dilakukan setelah keempatnya dijatuhi hukuman disiplin.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, penempatan jabatan pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap keputusan terkait penempatan maupun promosi jabatan pegawai memiliki mekanisme dan ketentuan yang harus dipenuhi," kata Mashudi dalam keterangan resmi.

Salah satu pegawai tersebut adalah Yoseph Jhon Ferry. Sebelumnya, dia menjabat Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Cibinong dengan jabatan eselon IV.a.

Yoseph dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan karena penyalahgunaan wewenang. Sanksi itu ditetapkan melalui SK Nomor M.IP-411 SA.07.03 Tahun 2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Kini, Yoseph menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Serang dengan jabatan eselon IV.b.

Hukuman disiplin tingkat berat yang sama dijatuhkan kepada I Gusti Bagus Widya Putra. Sebelumnya, dia menjabat Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong. Saat ini, dia menempati jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Bapas Kelas I Jakarta Barat.

Sementara itu, Adi Nugroho Nur Wichaksono dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Sanksi tersebut diberikan karena dia tidak melaksanakan perintah kedinasan.

Adi sebelumnya menjabat Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Cibinong. Hukuman disiplin itu ditetapkan melalui SK Nomor WP.11-1-SA.07.02 Tahun 2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Saat ini, Adi menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Metro.

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang juga dijatuhkan kepada Deni Tarmedi. Mantan Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Cibinong tersebut kini menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Subang.

Mashudi menjelaskan, keempat pegawai tersebut saat ini menempati jabatan fasilitatif yang tidak bersentuhan langsung dengan warga binaan.

"Penempatan tersebut merupakan bagian dari penataan kepegawaian setelah penjatuhan hukuman disiplin," ujarnya.