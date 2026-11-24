JawaPos.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan agar dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tidak mengundurkan diri selama proses pemilihan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tahapan pemilihan berjalan hingga selesai.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah menjelaskan, pemilihan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan di tengah masa jabatan merupakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

"Tidak ada ruang musyawarah mufakat di sana. Maknanya menurut saya, dua pasangan calon ini harus terus berproses sampai pemilihan. Tidak boleh ada yang mundur di tengah jalan," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Basarah kemudian mengingatkan pengalaman pemilihan presiden dalam Sidang Umum MPR pada 1999. Saat itu, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yakni Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, dalam perjalanan proses pemilihan, Yusril memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya tersisa dua pasangan calon.

Menurut Basarah, pengalaman tersebut perlu menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang dalam proses pemilihan wakil presiden kali ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai kandidat cawapres dapat menandatangani dokumen yang memuat kesediaan untuk dicalonkan sekaligus komitmen tidak mengundurkan diri selama tahapan pencalonan berlangsung.

"Dan penandatanganan itu biasanya kalau secara akta notarial, penandatanganan itu harus di depan notaris, disaksikan oleh para saksi, didokumentasikan," tegasnya.

Basarah menambahkan, penandatanganan dokumen tersebut menjadi bagian dari verifikasi faktual untuk memastikan kesungguhan kedua cawapres dalam mengikuti seluruh rangkaian pemilihan.

Menurut dia, langkah itu tetap harus memperhatikan prinsip pemeriksaan dokumen yang berlaku dalam proses verifikasi.