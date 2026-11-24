JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan Tim Verifikasi MPR dalam menelusuri rekam jejak dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua nama yang diusulkan untuk mengisi posisi wakil presiden. Yakni Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terbuka untuk mendukung proses verifikasi yang tengah dilakukan MPR. Namun, pemberian informasi tersebut tetap harus memperhatikan aturan perundang-undangan serta batas kewenangan KPK.

"Pada prinsipnya KPK terbuka dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Tim Verifikasi MPR, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan kewenangan KPK," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/11).

Menurut Budi, keterlibatan KPK dalam proses tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya MPR memastikan tahapan verifikasi berjalan sesuai prosedur. KPK berharap proses pemeriksaan terhadap kandidat calon wakil presiden dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan."Agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Meski demikian, Budi mengaku belum mengetahui secara terperinci jenis data maupun informasi yang nantinya akan diminta oleh Tim Verifikasi MPR. KPK masih menunggu kebutuhan spesifik yang disampaikan tim tersebut.

Ia menegaskan, KPK akan menyesuaikan pemberian informasi dengan permintaan yang diajukan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua data dapat diberikan secara bebas tanpa mempertimbangkan aspek kewenangan lembaga."Bergantung data apa saja yang menjadi kebutuhan tim verifikasi," ucapnya.

Selain KPK, Tim Verifikasi MPR juga berencana meminta informasi dari sejumlah instansi lainnya. Pengumpulan data lintas lembaga tersebut dilakukan untuk membantu menelusuri rekam jejak kedua kandidat sebelum proses penentuan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan.

Prabowo Serahkan Nama Amran dan Sugiono ke MPR

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, yakni amran dan Sugiono. Dua nama cawapres itu diserahkan langsung Prabowo kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Saat ini, Amran masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), sementara Sugionno menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung surat dari Presiden Prabowo terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Muzani menerima kehadiran Prabowo sekitar pukul 16.47 WIB.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sore ini menghantar langsung usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan oleh Mas Gibran," ucap Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dihadapan awak media, Muzani membuka secara langsung surat yang berisi dua nama cawapres. Muzani mengungkapkan, Prabowo menyodorkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," ungkap Muzani.

Dalam surat tersebut, lanjut Muzani, Presiden berharap MPR RI dapat menindaklanjuti dua nama yang disodorkan sebagai cawapres. Kedua nama itu nantinya akan diverifikasi sebagai kandidat calon wakil presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.