JawaPos.com - Meski sudah diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR sebagai calon wakil presiden (cawapres), Andi Amran Sulaiman dan Sugiono tidak langsung mendapat pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Menurut Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha, kebijakan yang berlaku memang berbeda dengan mekanisme dalam tahapan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden (wapres). Pengamanan terhadap Amran atau Sugiono akan dilakukan oleh Paspampres setelah mereka terpilih dan dilantik.

”Terkait dengan dinamika situasi yang terjadi saat ini, maka pelaksanaan pengamanan oleh Paspampres kepada wapres dilakukan setelah proses konstitusi bagi kedua calon wapres selesai dan salah satu calon telah ditetapkan sebagai wapres terpilih yang selanjutnya dilantik oleh MPR,” terang dia pada Selasa (24/11).

Edwin memastikan, setelah wapres terpilih dan ditetapkan melalui pelantikan, Paspampres akan langsung aktif melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengamanan fisik secara langsung jarak dekat, secara melekat, dan dilakukan terus-menerus.

Lebih lanjut, Edwin menyampaikan bahwa mekanismenya memang berbeda. Dia menyebut, dasar hukum utama dalam melaksanakan pengamanan presiden dan wapres adalah PP Nomor 59 Tahun 2013. PP tersebut mengatur pengamanan presiden dan wapres aktif, mantan presiden dan mantan wapres, serta keluarga, dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

”Sebagai pelaksana pengamanan, secara tegas dalam PP tersebut diselenggarakan oleh panglima TNI melalui Pasukan Pengamanan Presiden dan dengan koordinasi intensif dengan instansi terkait lainnya,” jelas dia.