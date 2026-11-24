JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ervianti Rahmasari, istri mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan, pada Selasa (24/11).

Tak hanya Ervianti, penyidik KPK turut memanggil anak Suharyanto, bernama Amadhea Yudith Eryanti. Keduanya dijawalkan untuk diperiksa dalam kasus dana kebencanaan di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/11).

Selain istri dan anak Suharyanto, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya. Mereka adalah Yoris Haryanto Apriadi yang berstatus wiraswasta, Adhi Rahmawan Halim selaku aparatur sipil negara (ASN) BNPB, serta Agus Riyanto yang menjabat Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB.

Namun, Budi belum memerinci materi pemeriksaan yang akan digali penyidik dari kelima saksi tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan Suharyanto dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi dana kebencanaan.

Pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB itu dilakukan pada Kamis (12/11). Dalam prosesnya, KPK bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk meminta keterangan Suharyanto.

“Pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11).

Budi menjelaskan, keterangan Suharyanto diperlukan untuk melengkapi proses penyidikan perkara yang telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Koordinator Protokol BNPB untuk mendalami sejumlah aspek dalam kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi, KPK menelusuri mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung perusahaan penyedia atau vendor. Penyidik menduga terdapat konflik kepentingan dalam penentuan pihak yang mengerjakan sejumlah proyek.

“Karena diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut, di mana ada beragam modus kickback ada para pihak ini yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS,” ujarnya.

Tak hanya itu, penyidik turut mendalami dugaan aliran sejumlah uang dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan BNPB. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan harga atau mark up dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta,” jelas dia.

KPK Tetapkan 5 Orang sebagai Tersangka

Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan DSP di lingkungan BNPB.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. tersangka pertama adalah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB.

Kemudian Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, juga Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prastiawan selaku pihak swasta.

Penyidikan ini berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dalam rentang 2022-2026.