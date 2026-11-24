JawaPos.com - Mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cakra Adi Negara, menyampaikan permintaan maaf kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui unggahan video yang ditujukan langsung kepada politikus Partai Gerindra tersebut.

Dalam video yang diunggah ke dalam media sosial Facebook, Cakra mengakui sejumlah tulisan yang pernah dibuatnya mengenai Dasco sangat keliru. Dia juga menyadari bahwa informasi yang disampaikan dalam tulisan-tulisan tersebut belum terbukti kebenarannya.

"Halo, perkenalkan saya Cakra Adi Negara. Di video kali ini saya tujukan kepada Bapak Dasco. Saya ingin meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan selama ini kepada Bapak," kata Cakra dalam video tersebut, Selasa (24/11).

Cakra yang sempat ditangkap oleh Polda Metro Jaya, pada Jumat (20/11) dini hari itu kemudian secara khusus menyinggung sejumlah tulisan yang pernah dibuatnya mengenai Dasco. Cakra mengakui, tulisan-tulisan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi yang telah terverifikasi.

"Saya akui beberapa tulisan saya tentang Bapak itu keliru dan belum terbukti kebenarannya," tegasnya.

Cakra merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

"Oleh karena itu, sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," ucapnya.

Cakra juga berharap hubungan ke depan dapat terjalin lebih baik. Dia pun menginginkan adanya sinergi dan solidaritas setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Dasco.

"Semoga ke depannya kita bisa saling bersinergi dan menjunjung tinggi rasa solidaritas. Terima kasih," jelasnya.

Polda Metro Tegaskan Penangkapan Cakra Adi Negara Tak Berkaitan dengan Dasco

Polda Metro Jaya sebelumnya memberikan penjelasan terkait penangkapan mantan kader PSI, Cakra Adi Negara, yang juga dikenal sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Polisi memastikan, penanganan tersebut tidak berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kepolisian juga menegaskan, dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Cakra Adi Negara ditindaklanjuti berdasarkan laporan masyarakat, bukan karena adanya kepentingan pihak tertentu.

"Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (22/11).

Ia menjelaskan, perkara itu bermula dari laporan seorang warga berinisial DW. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan unggahan di media sosial.

"Perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan seorang warga berinisial DW," ujar Budi.



Adapun unggahan yang dipersoalkan dipublikasikan pada 21 Oktober 2026 melalui akun Facebook Cakra Adi Negara. Dalam unggahan tersebut, terdapat sejumlah narasi yang mengaitkan DW dengan persoalan dana yang berhubungan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Merasa keberatan dengan unggahan tersebut, DW kemudian melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pengumpulan alat bukti sesuai prosedur hukum.

Aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Cakra Adi Negara, pada Jumat (20/11) dini hari. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kepentingan proses penyidikan atas laporan yang telah diterima kepolisian.

"Pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB, penyidik melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan untuk kepentingan proses penyidikan," tuturnya.

Dalam pemeriksaan awal, Cakra mengakui bahwa akun Facebook Cakra Adi Negara merupakan miliknya. Polisi juga mengamankan dua unit telepon seluler yang selanjutnya digunakan sebagai barang bukti untuk mendukung proses pembuktian perkara.

Meski sempat ditangkap, Cakra tidak menjalani penahanan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan, yang bersangkutan dipulangkan pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 02.10 WIB dengan kewajiban menjalani wajib lapor secara berkala.

"Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik, lanjut Budi, akan memusatkan perhatian pada materi laporan, fakta yang ditemukan, serta pemenuhan unsur-unsur pembuktian dalam perkara tersebut.