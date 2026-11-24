JawaPos.com - Mabes Polri telah menetapkan jadwal sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11) tersebut bakal dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Jenderal Sigit akan disidangkan oleh lima polisi berpangkat Komjen Pol atau Jenderal Bintang Tiga Polri. Selain Hendro yang satu angkatan dengan Sigit di Akademi Kepolisian (Akpol) masih ada beberapa nama lainnya.

”Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ucap Trunoyudo kepada awak media pada Selasa (24/11).

Selain Hendro yang saat ini bertugas sebagai Analis Kebijakan Pidana Umum Bareskrim Polri yang akan memimpin sidang, Polri menunjuk Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai wakil ketua merangkap anggota. Kemudian ada Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto sebagai anggota.

Dua jenderal bintang tiga lainnya adalah Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedi Kusuma Bakti dan Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiyono sebagai anggota. Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal terhadap Sigit. Trunoyudo menjamin proses penegakan kode etik berjalan sesuai aturan.

”Tentu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.