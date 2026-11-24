JawaPos.com - Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam RUU usulan pemerintah itu, salah satu klausul yang diusulkan adalah batas waktu eksekusi mati maksimal 30 hari usai penetapan pelaksanaan oleh Jaksa Agung.

RUU ini masuk dalam daftar prioritas legislasi DPR pada 2026, dan diharapkan bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Dalam pembentukan Panja bersama pemerintah, Ahmad Sahroni ditetapkan sebagai ketua. Sementara itu, Soedeson Tandra dipercaya menduduki posisi wakil ketua Panja.

"Kami ingin meminta persetujuan kembali berdasarkan penunjukan Ketua Komisi III dan disepakati pimpinan Komisi III DPR, apakah dapat menyetujui saya sebagai Ketua Panja dan wakil ketua Panja adalah Pak Soedeson?" kata Sahroni yang langsung mendapat persetujuan peserta rapat.

Sebelum pembentukan Panja, rapat terlebih dahulu mendengarkan pandangan mini fraksi yang disampaikan secara tertulis.

Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari proses untuk menyetujui RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati agar dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan sebagai usul inisiatif DPR.

Komisi III DPR juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada pemerintah selaku pihak pengusul RUU. Sahroni menyebut terdapat 200 poin yang tercantum dalam daftar tersebut.

Rinciannya, sebanyak 113 DIM tetap, 63 DIM substansi, 17 DIM redaksional, serta tujuh DIM yang memuat substansi baru.

Penyerahan DIM tersebut menjadi landasan bagi DPR dan pemerintah untuk membahas berbagai ketentuan dalam RUU tersebut.

"Kami akan menyerahkan DIM ini kepada Bapak," jelas Sahroni.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjelaskan, RUU tersebut mengatur secara terperinci mekanisme pelaksanaan pidana mati, termasuk batas waktu eksekusi.

Pemerintah mengusulkan agar pelaksanaan pidana mati dilakukan paling lambat 30 hari setelah Jaksa Agung menetapkan pelaksanaan putusan pidana mati.

"Waktu pelaksanaan pidana mati ditentukan tidak lebih dari 30 hari sejak Jaksa Agung menetapkan pelaksanaan putusan pidana mati," ujar Eddy.

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Namun, penetapan jadwal eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dinyatakan lengkap.

RUU itu juga mengatur kewajiban pemberitahuan kepada terpidana mati, penasihat hukum, keluarga, serta lembaga terkait sebelum pelaksanaan putusan.

Selain itu, Kejaksaan diwajibkan mengumumkan pelaksanaan putusan pidana mati melalui laman resmi Kejaksaan Agung.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pelaksanaan eksekusi memiliki prosedur yang jelas dan dapat diketahui pihak-pihak berkepentingan.

Rancangan regulasi tersebut juga memuat tahapan pelaksanaan pidana mati, mulai dari persiapan hingga pengakhiran eksekusi.

Sementara itu, penanganan jenazah terpidana mati akan disesuaikan dengan permintaan terpidana atau keluarganya.

Ia menegaskan, regulasi khusus diperlukan agar negara memiliki pedoman yang memberikan kepastian hukum dalam setiap proses pelaksanaan hukuman mati.

Menurutnya, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum nasional harus diikuti dengan mekanisme yang terukur.

"Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia membawa konsekuensi bahwa negara harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur baik dalam penjatuhannya maupun dalam pelaksanaan putusannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, penyusunan RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

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