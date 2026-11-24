JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memilih tidak berspekulasi mengenai peluang dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) setelah namanya diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada takdir sembari tetap fokus menjalankan tugasnya melayani masyarakat, khususnya petani Indonesia.

"Kami hari ini kerja seperti biasa, melayani masyarakat. Seperti tadi, ada irigasi yang harus diperbaiki, akan kami tindak lanjuti. Biarlah takdir berkata (soal Cawapres)," ujar Amran di Jakarta, Selasa (24/11).

Amran menegaskan, dirinya hanya bisa berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya petani Indonesia. Dia juga menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden serta lembaga negara yang berwenang.

"Kami ikut pada takdir. Kami hanya mampu berusaha yang terbaik untuk masyarakat, khususnya petani Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Amran mengaku tidak pernah menerima komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai cawapres. Dia juga tidak menyangka namanya masuk dalam dua pilihan cawapres yang disiapkan Prabowo ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (23/11).

"Enggak ada (komunikasi) sama sekali," akunya.

Terkait persiapan administrasi sebagai kandidat, Amran mengungkapkan bahwa dirinya baru mulai mengumpulkan dokumen pada Senin malam (23/11) usai diumumkan. Sebab, sebelumnya dia tidak pernah membayangkan akan masuk dalam daftar cawapres.

"Memang belum mempersiapkan, baru tadi malam kita persiapkan data-data," jelasnya.

Dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal kedatangan tim verifikasi yang nantinya akan memeriksa sejumlah dokumen dan rekam jejak, termasuk mendatangi rumah serta sekolahnya. Namun, Amran menyatakan tidak keberatan dengan proses tersebut. "Kita tunggu saja. Nggak apa-apa," tuturnya.

Di sisi lain, Amran menanggapi pujian Prabowo yang menyebut kandidat cawapres pilihannya memiliki prestasi, kesetiaan kepada negara, dan pengabdian. Dia menilai seluruh menteri di Kabinet Merah Putih telah bekerja keras menjalankan tugas masing-masing.