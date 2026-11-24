JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan dirinya tetap fokus bekerja melayani masyarakat, khususnya petani Indonesia.

Kendati namanya masuk bursa Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (23/11), Amran menyebut sampai saat ini masih fokus bekerja sebagai mentan.

Menurutnya, tugas sebagai pembantu Presiden adalah memastikan berbagai persoalan di sektor pertanian dapat ditangani dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hari ini kerja seperti biasa melayani masyarakat. Seperti tadi ada irigasi yang harus diperbaiki, kami tindak lanjuti. Terus biarlah takdir berputar. Kami ikut pada takdir. Kami hanya mampu berusaha yang terbaik untuk masyarakat, khususnya petani Indonesia,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Selasa (24/11).

Amran juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapat komunikasi sebelumnya dari Presiden Prabowo terkait pencalonan tersebut. Ia menyebut, dalam beberapa waktu terakhir justru tengah menjalankan agenda kerja di sejumlah daerah.

“Sebelumnya tidak ada (komunikasi). Tidak ada sama sekali. Kami kebetulan kunjungan ke Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, kemudian dari Lampung, Lampung ke Jawa Timur, jadi keliling satu minggu itu,” katanya.

Karena baru mengetahui kabar tersebut, Mentan Amran mengaku belum melakukan persiapan khusus. Ia mengatakan persiapan administrasi baru mulai dilakukan setelah dirinya mengetahui namanya masuk dalam kandidat.

“Ya, memang belum mempersiapkan, baru tadi malam. Kita persiapkan data-datanya,” ungkapnya.

Terkait tahapan pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung pada 26 November, Mentan Amran memilih menyerahkan seluruh proses kepada keputusan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

“Kita berdoa, mana terbaik untuk bangsa. Mana terbaik untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Mentan Amran juga merespons pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut kandidat dipertimbangkan berdasarkan prestasi, kesetiaan kepada negara, serta pengabdian. Menurutnya, seluruh menteri memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Semua menteri berprestasi. Semua menteri bekerja keras. Jadi sekali lagi, apa keputusan Bapak Presiden, apa keputusan DPR, MPR, itu terbaik untuk negara,” katanya.

Di tengah isu pencalonan tersebut, Mentan Amran memastikan agenda kerjanya tetap berjalan. Pada hari yang sama, ia dijadwalkan menjalankan aktivitas rutin di Kementerian Pertanian, termasuk memastikan penanganan persoalan irigasi dan berbagai kebutuhan sektor pertanian. “Kerja rutin untuk rakyat. Hari ini full di Kementan,” tegasnya.

Mentan Amran sekaligus menyampaikan kondisi pangan nasional yang menurutnya tetap aman memasuki musim penghujan. Ia menyebut stok beras nasional saat ini berada di kisaran 4,5 juta ton.

“Sekarang sudah mulai hujan. Stok kita masih banyak, posisi 4,5 juta ton. Berarti di musim penghujan ini stok beras semuanya aman dan yang lainnya,” jelasnya.

Menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah juga terus menyiapkan berbagai instrumen stabilisasi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di masyarakat.

Mentan Amran mengatakan pemerintah telah meminta Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait untuk memperkuat operasi pasar dan berbagai intervensi pangan. Instrumen yang disiapkan antara lain operasi pasar pangan, bantuan pangan, hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kami minta Bulog dengan Bapanas, operasi pasar pangan, bantuan pangan, kemudian ada SPHP, semua instrumen kita gunakan,” katanya.