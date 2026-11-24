Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan putusan mengenai uji formil UU Polri, Senin (23/11). (YouTube MKRI) JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutus UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri cacat formil.

Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil terhadap regulasi tersebut, yang diajukan Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Ezra Suhaeri.

Dalam sidang, MK menilai proses pembentukan UU Polri belum memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Karena itu, Mahkamah memerintahkan agar dilakukan perbaikan terhadap UU Polri dalam waktu satu tahun ke depan.

”Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Suhartoyo, sebagaimana dikutip dalam laman MKRI, Selasa (24/11).

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangan hukumnya menyoroti persoalan transparansi selama proses pembentukan UU Polri.

Menurut dia, penyiaran rapat pembahasan melalui siaran langsung maupun tayangan tunda di kanal YouTube pembentuk undang-undang belum cukup untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sebab, tayangan audiovisual tersebut tidak dapat memperlihatkan secara terperinci isi dokumen rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Baca Juga:Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit Prabowo CS Sebagai Tersangka Kasus Makar

Karena itu, publikasi melalui YouTube, televisi, maupun media audiovisual lainnya semestinya hanya menjadi sarana pendukung, bukan instrumen utama keterbukaan dalam proses legislasi.

”Instrumen publikasi utama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tetap dokumen tertulis, yang dipublikasikan atau disebarluaskan secara real time melalui kanal resmi milik pembentuk undang-undang,” jelas Ridwan.

Mahkamah juga mengingatkan pembentuk undang-undang agar tidak melakukan praktik publikasi dokumen secara back date.

Praktik tersebut antara lain dilakukan dengan mengunggah dokumen tanpa menampilkan informasi waktu pengunggahan sehingga seolah-olah dokumen telah dipublikasikan jauh sebelumnya.

Menurut Ridwan, cara tersebut berpotensi mengaburkan informasi dan menyesatkan masyarakat mengenai tahapan pembentukan undang-undang.

Bahkan, praktik semacam itu dapat menutupi fakta yang sebenarnya terjadi selama proses legislasi berlangsung.

Menurut Mahkamah, dalam suatu negara demokratis keterbukaan dan kebenaran adalah dua sisi dari keping mata uang yang sama.

”Keterbukaan dan kebenaran harus hadir bersama-sama termasuk dalam proses pembentukan undang-undang karena keduanya berkelindan menjadi dasar bagi proses legislasi agar dapat menghasilkan produk hukum yang adil. Adil dalam arti secara maksimal mendekati apa yang dikehendaki oleh rakyat,” tegas Ridwan.

MK Soroti Asas Pembentukan Undang-Undang Dalam pertimbangan lainnya, MK menilai pembentukan UU Polri tidak memenuhi standar prosedur legislasi yang pasti, baku, dan sistematis.

Proses tersebut juga dinilai belum selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Baca Juga:3 Catatan Kompolnas untuk Kapolri Jenderal Suyudi setelah Mutasi Ratusan Perwira Polri

Karena itu, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan UU Polri.

Perbaikan tersebut harus mencakup pemenuhan asas keterbukaan sekaligus menjamin keterlibatan masyarakat secara maksimal dan bermakna atau meaningful participation.

”Oleh karena itu, terhadap UU 5/2026 a quo harus dilakukan perbaikan guna memenuhi cara, metode, dan sistematika pembentukan undang-undang yang pasti, baku, dan standar, serta agar memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat UU 12/2011 berikut perubahannya,” jelas Ridwan.

Khusus berkenaan dengan pemenuhan asas keterbukaan, pembentuk undang-undang harus menjamin akses masyarakat akan informasi terkait pembentukan undang-undang a quo dan menjamin partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation).

Mahkamah kemudian menetapkan batas waktu maksimal satu tahun bagi DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan.

Apabila tenggat tersebut terlewati tanpa adanya perbaikan, UU Nomor 5 Tahun 2026 akan kehilangan kekuatan konstitusionalnya dan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Konsekuensi lainnya, ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang telah dicabut atau diubah melalui UU Polri tersebut akan kembali berlaku.

Langkah ini dipandang penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kekosongan hukum.

”Bahwa apabila dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan perbaikan UU 5/2026, demi kepastian hukum terutama demi menghindari kekosongan hukum maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut dan/atau diubah oleh UU 5/2026 a quo harus dinyatakan berlaku kembali,” ujar Ridwan.

Selama masa perbaikan, substansi dalam UU Polri yang baru tetap boleh dijalankan.

Namun, MK memberikan penekanan bahwa penerapan ketentuan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus memperhatikan semangat reformasi kepolisian.

Mahkamah mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 30 UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, serta Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Dengan demikian, keberlakuan UU Polri selama masa perbaikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip reformasi institusi kepolisian.

DPR dan Pemerintah Diminta Kaji Ulang Substansi UU Polri Selain memperbaiki prosedur pembentukannya, MK juga membuka ruang bagi DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi kembali sejumlah substansi dalam UU Polri.

Pertimbangan ini muncul karena terdapat banyak permohonan pengujian materiil terhadap UU Polri yang belum diperiksa pokok perkaranya.

Baca Juga:Densus 88 Polri Dampingi Mantan Napi Teroris untuk Penanggulangan Terorisme

Mahkamah memilih mendahulukan pengujian formil sehingga pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk meninjau kembali materi muatan yang diatur.

Sejumlah hal yang dapat menjadi bahan evaluasi di antaranya semangat reformasi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, serta Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Selain itu, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) bentukan Presiden juga dapat menjadi bahan pertimbangan.

Mahkamah turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses perbaikan tersebut.

”Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU 5/2026 tidak bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, dengan alasan UU 5/2026 telah banyak diimplementasikan di tataran praktik, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 5/2026 harus dinyatakan konstitusional secara bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan,” tegas Ridwan.

Gugatan Persoalkan Proses Pembentukan UU Polri Sebagai informasi, permohonan pengujian formil Nomor 251/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Ezra Suhaeri.

Para pemohon menilai pembentukan UU Polri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mereka mendalilkan terdapat sejumlah prosedur dan prinsip legislasi yang tidak dipenuhi, termasuk asas keterbukaan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta partisipasi publik yang bermakna.

Para pemohon juga mendasarkan dalilnya pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

Selain itu, mereka menyoroti ketentuan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta perubahannya melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

Permohonan tersebut diajukan pada 26 Juni 2026 atau sembilan hari setelah UU Polri diundangkan pada 17 Juni 2026.