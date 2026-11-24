JawaPos.com - Dinamika geopolitik global dan meningkatnya kompleksitas lingkungan strategis di Kawasan Indo-Pasifik menuntut penguatan diplomasi pertahanan.

TNI terus memperkuat arsitektur diplomasi pertahanan agar semakin adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Di tengah perkembangan geopolitik kawasan yang sangat dinamis, efektivitas kerja sama militer internasional tidak hanya ditentukan oleh hubungan antarnegara, melainkan oleh keselarasan kebijakan, kepastian hukum, serta kemampuan menerjemahkan kesepakatan strategis dalam pelaksanaan yang terukur.

Kepala Puskersin (Kapuskersin) TNI Brigadir Jenderal TNI Perry Sandhi Sitompul turut menekankan hal itu saat memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kerja Sama Internasional TNI Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Lantai 3, Trans Hotel Jakarta, Cibubur, pada Senin (23/11).

Brigjen Perry menegaskan bahwa komitmen, sinergi, dan koordinasi yang solid antarlembaga dalam pengelolaan kerja sama internasional TNI sangat penting.

Sebab, penguatan diplomasi pertahanan membutuhkan keterpaduan mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan kerja sama di tingkat operasional.

”Penguatan diplomasi pertahanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan menuntut keterpaduan antara perencanaan strategis, ketertiban tata kelola dokumen dan integrasi data, serta soliditas sinergi lintas instansi,” kata dia dalam keterangan resminya pada Selasa (24/11).

Dalam rakernis tersebut turut hadir empat narasumber dari kementeria dan lembaga lembaga serta akademisi.

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Diantaranya Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Spica Alphanya Tutuhatunewa.

Selain itu, hadir pula Diplomat Ahli Madya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Rama A. Kurniawan, Analis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel Infanteri Nuri Wahyudi, dan Lektor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hadi Rahmat Purnama.

Bersama-sama mereka menggali topik terkait perkembangan geopolitik global dan kawasan Indo Pasifik, penguatan aspek hukum perjanjian internasional, sinkronisasi kebijakan diplomasi pertahanan, dan penataan arsitektur diplomasi pertahanan yang lebih terintegrasi.

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Berbagai aspek tersebut menjadi perhatian penting untuk memastikan pelaksanaan kerja sama pertahanan dan militer tetap selaras dengan kebijakan nasional, memiliki landasan hukum yang jelas, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan strategis Indonesia.

Selain penguatan koordinasi lintas sektor, rakernis tersebut juga diarahkan untuk mendorong penataan dan integrasi dokumen kerja sama internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan tata kelola diplomasi pertahanan yang adaptif dan akuntabel.

Brigjen Perry pun mengingatkan pentingnya kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Dia mendorong para peserta, khususnya pada tataran operasional, untuk berbagi pengalaman secara terbuka dan konstruktif sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan pelaksanaan kerja sama internasional TNI.

”Kebijakan strategis sehebat apa pun tidak akan bermakna tanpa kesiapan dan ketertiban eksekusi di tingkat operasional,” ucap dia.

Lewat rakernis diharapkan muncul rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan dokumen dan data kerja sama internasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun arsitektur diplomasi pertahanan yang lebih adaptif dan akuntabel.