JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan melakukan pemeriksaan faktual terkait keaslian ijazah terhadap dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, MPR bakal menyambangi sekolah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen pendidikan yang diserahkan masing-masing calon.

Ketua Pelaksana Tim Verifikasi Cawapres, Habiburokhman, mengatakan mekanisme verifikasi yang diterapkan MPR tidak sebatas memeriksa dokumen secara administratif.

Tim akan memastikan langsung kepada lembaga terkait bahwa seluruh persyaratan yang disampaikan kedua calon benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini teman-teman yang harus cek nih, teman-teman media, ya. Nggak kayak apa kalau KPU kan, kalau nggak salah waktu cek ini dokumen dulu, hanya dokumen. Ini kita akan faktual, ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11) malam.

Untuk memverifikasi riwayat pendidikan, tim akan mendatangi sekolah masing-masing calon. Pemeriksaan terhadap ijazah Menteri Pertanian (Menteri) Andi Amran Sulaiman direncanakan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, verifikasi dokumen pendidikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono akan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah.

"Ini kan ada dua ya satu, Pak Amran itu SMA-nya kan di Makassar mungkin ya, Pak Amran ya. Kalau Pak Sugi di Magelang. Nanti ada yang ke Makassar, ada yang ke Magelang ini," ujarnya.

Selain ijazah, tim verifikasi juga akan menelusuri kebenaran gelar akademik yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan.

Habiburokhman memastikan gelar pendidikan yang tertulis dalam berkas pencalonan turut menjadi bagian dari pemeriksaan.

Proses verifikasi tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja). Masing-masing kelompok memiliki tugas memeriksa sejumlah aspek persyaratan, mulai dari dokumen kewarganegaraan, riwayat pendidikan, laporan harta kekayaan, kepatuhan perpajakan, catatan hukum, hingga persyaratan kesehatan.

Dalam mendukung upaya pemeriksaan, tim juga menyiapkan surat klarifikasi kepada sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait.

Di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan, Direktorat Jenderal Pajak, serta institusi pendidikan yang menerbitkan dokumen kedua calon.

Habiburokhman menekankan, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, tim memastikan seluruh dokumen persyaratan telah tersedia dan memenuhi ketentuan administrasi.

Setelah itu, keabsahan dokumen diperiksa melalui sejumlah unsur, termasuk stempel dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi pertama-tama nanti dokumennya ada, kita cek lengkap atau nggak. Keabsahannya tuh misalnya stempelnya ada nggak, ya kan, ya? Sesuai ini atau nggak, baru dicek lagi, baru kebenaran," jelasnya.

Dalam rancangan agenda yang dibahas, verifikasi faktual terhadap persyaratan kedua calon dijadwalkan mulai Rabu (25/11).

Setelah pemeriksaan lapangan selesai, masing-masing pokja akan membahas hasil temuannya sebelum disampaikan dalam rapat pleno tim verifikasi.

Lebih lanjut, MPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi maupun masukan terkait rekam jejak dan persyaratan kedua calon.

Habiburokhman menilai partisipasi publik diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan transparan dan menghasilkan penilaian yang menyeluruh.