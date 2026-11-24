JawaPos.com - Sah! DPR resmi ketok palu UU Perampasan Aset. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11). Lebih cepat dari target awal pada pertengahan Desember.

UU baru ini mengatur cara sita dan pulihkan aset hasil tindak pidana ekonomi. Sekaligus membentuk Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Harapannya jelas, bikin koruptor miskin dan balikin kerugian negara.

Tapi, publik langsung soroti satu yang hilang yakni tidak ada pasal soal peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Tanpa itu, daya pukul UU ini dianggap masih tumpul.

Masyarakat juga was-was. Perampasan aset tanpa putusan pidana dikhawatirkan jadi alat bargaining atau tekanan politik. Harta warga yang sah bisa ikut keseret kalau pengawasannya lemah.

Menanggapi itu, Sekretaris Anggota Wantimpres Prof Henry Indraguna menyambut positif pengesahan ini. Tapi dengan catatan keras.

Menurut dia, negara memang butuh instrumen hukum yang tegas. Korupsi itu kejahatan luar biasa, tidak cukup dilawan cuma dengan hukuman badan.

”Tapi, jangan euforia kekuasaan! Dalam pandangan filsafat kontrak sosial, negara lahir untuk melindungi hak kodrati manusia. Hak milik yang diperoleh secara jujur merupakan bagian dari martabat warga yang wajib dijaga,” terang Prof Henry.

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini mengutip filsuf hukum Gustav Radbruch. Hukum tidak boleh hanya mengejar manfaat negara dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Kalau satu nilai diabaikan, hukum kehilangan roh moralnya.

”Pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju untuk memulihkan hak rakyat yang dirampok koruptor. Akan tetapi negara tidak boleh bertindak seperti pemburu harta tanpa kendali,” tegas Prof Henry.

Prof Henry menegaskan, mekanisme perampasan harus tetap tunduk pada proses hukum yang adil.

Aparat wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana secara objektif. Beban pembuktian tidak boleh membalikkan asas praduga tak bersalah secara serampangan.

Baca Juga:Korban Tewas Kebakaran Pabrik Permen di Cikande Banyak yang Berpelukan dan Bertumpuk

”Jangan sampai semangat mengejar aset kejahatan berubah menjadi kriminalisasi terhadap kekayaan warga negara yang sah dan halal,” ucap Prof Henry.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menyoroti Badan Pengawas Perampasan Aset. Harus benar-benar independen dari intervensi politik.

Pengawasan ketat diperlukan supaya regulasi ini berjalan lurus. Pihak ketiga yang beritikad baik pun harus dapat perlindungan hukum yang jelas.