JawaPos.com - Sidang etik dengan terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Slamet Uliandi bakal berlangsung pekan ini.

Mabes Polri menjadwalkan pelaksanaan sidang pada Rabu (25/11) untuk Slamet Uliandi dan Kamis (26/11) untuk Listyo Sigit.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Nazly Harahap menyampaikan hal itu kepada awak media pada Senin malam (23/11). Dia menegaskan bahwa siapa pun personel Polri aktif yang melanggar aturan akan disidangkan secara etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Rekan-rekan perlu ketahui, dari empat terduga pelanggar yang disebutkan Pak Kabareskrim, dua sudah di-PTDH. Dua lagi menyusul, atas nama terduga pelanggar LSP dan terduga pelanggar SU,” kata dia.

Dua terduga pelanggar yang sudah disanksi PTDH adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Mereka disidang secara etik setelah menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal. Keduanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Selanjutnya dua tersangka lain akan menyusul disidangkan.



”Terduga pelanggar SU (Slamet Uliandi) akan kami sidang nanti hari Rabu dan terduga pelanggar LSP (Listyo Sigit) akan kami sidang hari Kamis nanti,” imbuhnya.



Nazly tegas menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Menurut dia, Polri tidak akan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar meski jumlahnya ribuan sekali pun.



”Jadi, kami berdasarkan apa yang disampaikan bapak kapolri, kami tidak akan segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat walaupun seribu polisi, untuk menjaga marwah dan martabat Kepolisian Republik Indonesia,” tegasnya.



Selain kasus dugaan penyadapan, empat jenderal tersebut juga terseret dalam kasus dugaan makar. Mereka menjadi tersangka bersama dua polisi aktif lainnya. Yakni Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin. Kedua tersangka lain juga akan disidang etik.



Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.