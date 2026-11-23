JawaPos.com - Untuk melancarkan tindakan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa tersangka lain menggunakan lima posko. Seluruh posko tersebut tersebar di Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat (Jabar).



Posko-posko itu ditemukan oleh polisi dalam proses penyidikan yang berjalan dua pekan belakangan. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, posko-posko itu ditemukan di antara belasan titik yang digeledah dan dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).



”Penyidik juga telah melaksanakan penggeledahan dan olah TKP terhadap sejumlah 14 titik lokasi. Namun dari 14 tersebut, yang teridentifikasi digunakan sebagai posko-posko dari para terduga atau daripada pelaku sebanyak lima lokasi posko,” kata dia kepada awak media pada Senin malam (23/11).



Posko pertama adalah Posko Goa yang berada di Jalan Goa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Posko itu digunakan oleh tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Kedua, Posko Pondok Karya di Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jaksel, yang digunakan oleh tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.



Ketiga, Posko Sambas di Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jaksel, yang digunakan oleh Ahrie Sonta. Keempat, Posko Cipete di daerah Cipete Utara, Kebayoran Baru, yang digunakan oleh Eko Hadi Santoso. Terakhir posko di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar yang digunakan oleh tersangka Kombes Pol Iman Imanuddin.



”Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sembilan lokasi lain yang merupakan rumah, kantor, dan gudang yang digunakan oleh tersangka serta afiliasinya,” terang Eko.



Adapun rincian enam tersangka dalam kasus tersebut terdiri atas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.



”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Asep.