JawaPos.com - Sejumlah korban meninggal dunia dalam kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan dalam kondisi saling berpelukan hingga bertumpuk.

Mereka diduga berdesakan saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang mengepung bangunan.

Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Serang Jajuli mengungkapkan, kondisi tersebut ditemukan petugas saat melakukan proses evakuasi. Beberapa jenazah bahkan sulit dijangkau karena tertimpa material besi yang masih panas akibat kebakaran.

"Banyak yang berpelukan, bahkan ada yang bertumpuk mungkin. Bertumpuk itu dikarenakan buat melarikan diri ditekan dari kobaran api," kata Jajuli kepada wartawan, Senin (23/11).

Ia menerangkan, korban yang bertumpuk diduga akibat banyaknya pekerja yang berusaha keluar secara bersamaan. Kondisi tersebut semakin sulit ketika akses lift mengalami kendala sehingga pekerja yang hendak menyelamatkan diri justru berdesakan di ke arah pintu darurat.

"Bahkan kita ketemu berapa jenazah itu yang juga susah kita sentuh karena besi itu masih panas. Masih nimpa," ungkapnya.

Jajuli menjelaskan, sejumlah korban ditemukan di jalur menuju tangga darurat yang berada di bagian belakang bangunan. Lokasi tersebut merupakan akses berupa tangga manual yang terhubung dengan lorong.

Menurutnya, kondisi jalur tersebut juga tidak mulus sehingga diduga menyulitkan proses penyelamatan diri para pekerja ketika api mulai membesar.

Temuan korban dalam kondisi berpelukan dan bertumpuk tersebut menggambarkan situasi darurat yang terjadi saat kebakaran melanda pabrik.